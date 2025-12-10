宜東竹彰嘉有望藍天變綠地？徐國勇：民進黨「信心十足」

媒體人黃暐瀚評估，國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣有機會翻轉，對此，民進黨秘書長徐國勇今（10日）受訪直呼「信心十足」。（記者陳志曲攝）

民進黨布局2026百里侯大戰，媒體人黃暐瀚評估，國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣有機會翻轉。對此，民進黨秘書長徐國勇今（10日）受訪直呼「信心十足」，並表示民進黨設定的目標是，希望每個縣市都能得到很好的成績，在地方重回執政、中央繼續執政。

民進黨青年局今天下午召開會員大會，徐國勇會前接受媒體聯訪，被詢及5縣市被認為容易翻轉為「綠地」，是否加強部署？徐回應說，「我還沒想到這個，你一講，我信心十足了，感謝你幫我們加油！」

徐國勇坦言，事實上，每個縣市都是戰戰兢兢，兼任民進黨主席的總統賴清德也戰戰兢兢，希望每個縣市都能得到很好的成績，尤其有些縣市希望能夠重回執政，「在地方重回執政、中央繼續執政」，這是民進黨所設定的目標，這部分會努力。

此外，有台北市長選舉民調顯示，民進黨立委王世堅與現任台北市長蔣萬安的差距最小。徐國勇表示，民進黨在台北市的人才相當多，選對會正在綜合評估，任何民調都有聽到；但民進黨本身對於台北市並沒有做任何民調，由選對會綜合評估後決定誰是最適當人選，「至於其他民調，我們都聽到、也看到了」。

徐國勇並預告，選對會下下週將開會，開完會後就會把相關決定提交中執會通過，由賴清德親自召開記者會向媒體報告。

