立委憂個人助理未入身權法恐被邊緣化 衛福部：可透過子法改善落差

衛福部長石崇良坦言，目前制度確實存在執行落差，未來在母法授權下，可研議簡化申請程序、整合服務項目，讓各縣市標準趨於一致，改善制度銜接問題。（記者陳志曲攝）

現行個人助理服務須依生活、教育、職場等不同需求，向不同主管機關申請，難以真正邁向自立生活，多名立委質疑，衛福部在修正「身心障礙者權益保障法」時，以「自立生活已納入母法」、「個人助理與長照服務重疊」為由，傾向不將個人助理入母法、僅交由子法調整，恐讓制度持續邊緣化。

立法院衛環委員會今排審「身心障礙者權益保障法」，國民黨立委王育敏直言，現行制度下，身障者平均每天可使用的個人助理時數「不到1小時」，各縣市核定標準不一、申請常被刁難，但「障礙是24小時跟著」，她批評，衛福部仍以行政管理思維看待制度，若只靠子法修正、卻未同步保障預算與時數，個人助理永遠只能做一點點，談不上自立生活。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委林月琴則指出，只把個人助理留在子法，已造成自立生活與長照體系嚴重錯置。目前長照使用者近24萬人，個人助理使用者卻僅約千人，正是因為資源不足、時數零碎，身障者被迫改用本來為高齡失能者設計的長照服務，呼籲中央建立單一窗口、統一審查標準，並從母法確立制度。

國民黨立委蘇清泉也表示，個人助理與長照長期分屬不同制度，資格、訓練與給付各異，甚至讓身障者必須同時申請兩套服務。他認為，若僅以「業務重疊」為由拒絕入法，只會讓服務切割問題持續存在；國民黨立委邱鎮軍也質疑，立法院已啟動審查，行政院版草案卻遲未送進立院，要求衛福部說清楚是否已將自立生活、個人助理與長照整合等訴求納入。

對此衛福部長石崇良回應，母法已明列自立生活服務，個人助理是其中一項服務選項，考量與長照制度重疊，若在母法單獨入法，恐降低政策彈性，較適合透過「身心障礙者個人照顧服務辦法」等子法調整。他坦言，目前制度確實存在執行落差，未來將在母法授權下，可研議簡化申請程序、整合服務項目，讓各縣市標準趨於一致，改善制度銜接問題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法