及早建立戰時社會韌性 烏克蘭實況考察：正常通勤、遊樂園照開

民進黨新北市議員林秉宥（中）、軍眷護理師楊佩樺（左）2023年7月曾親赴烏克蘭考察，並送交來自台灣的物資及相關人道援助。（林秉宥提供）

台北市議員苗博雅近日在直播中提及，若外島發生戰事，台灣本島仍可維持正常上班上課，引發社群粉專擷取片段抨擊。針對現代戰爭下的平民生活究竟如何運作？曾於2023年親赴烏克蘭前線考察的新北市議員林秉宥與軍眷護理師楊佩樺，今（10）日受訪揭露烏國社會的戰時韌性，指出儘管夜間遭遇空襲，隔日仍可見民眾正常通勤、甚至遊樂園也照常營業；不過，深諳國防戰略的林秉宥分析，台灣雖缺乏烏克蘭的戰略縱深，但關鍵在於及早確立並區分「交戰熱區」與「一般生活圈」，建立正確的社會韌性觀念。

烏克蘭實況：夜間躲空襲 白天修復城市過日子

楊佩樺與林秉宥2023年7月曾在烏國政府同意及當地台人接應下，前往烏克蘭考察戰時社會運作、並親自遞送來自台灣的物資等援助。對於近日「戰時是否上班上課」的討論，楊佩樺直言「苗博雅說的是對的」。

楊佩樺分享在烏克蘭南方的黑海明珠─奧德薩的親身經歷指出，雖然當地並非地面部隊直接交火的最前線，但「每天晚上根本不能睡覺」，凌晨1點到4點之間空襲頻繁，最驚險的一次，飛彈擊中和她住處直線距離僅100公尺的東正教教堂。

「但在隔天清晨之後，你會發現除了被炸毀的地方圍起封鎖線修復，封鎖線以外，民眾繼續等公車、散步，旁邊沒被波及的店家也正常營業」，楊佩樺出示當時拍攝的照片指出，戰火下的奧德薩，不僅路邊攤照樣賣檸檬汁，甚至港邊的兒童樂園也照常營業，裡面還有不少家長帶著孩子遊玩。

楊佩樺強調，這就是「社會韌性」的展現，人民除了工作維持經濟運作，也會利用休息時間擔任志工、整理物資支援前線。她提醒，政府發放的「全民國防應變手冊」中許多內容，她在烏克蘭躲空襲時都真實派上用場，「大家應選擇好好了解內容，而不是拿去蓋泡麵」。

「熱區」辨識、平戰轉換機制應及早確立

針對台灣與烏克蘭的地理差異，林秉宥則以國防戰略專業分析指出，烏克蘭國土廣大，前線與後方可能相距僅50公里，卻是截然不同的時空；反觀台灣主要生活圈集中在西部平原，缺乏戰略縱深，一旦開戰，前線與後方的界線將不如烏克蘭明顯。

「台灣的情況比較複雜，並不是單純看『有沒有去上班』，而是依據戰爭階段與客觀條件判斷」，林秉宥解釋，像烏克蘭的札波羅熱（Zaporizhzhia）或赫爾松（Kherson）等直接面臨地面作戰的城市，軍民確難維持正常生活；但在台灣，重點在於政府能否有效劃定「作戰熱區」。

針對國際學者普遍見解認為戰時近9成民眾不會直接接觸戰鬥，林秉宥說，建立有效的管制措施至關重要：身處「熱區」的民眾須依指示避難或後撤，非熱區的民眾則應避免恐慌，維持日常運作以支撐國家經濟與後勤。

林秉宥示警，「是不是在作戰熱區」應是有意識的判斷，而不是等到戰爭發生、看到砲火才知道要避難，那樣就來不及了。他呼籲，政府和社會應及早開始討論戰爭不同階段的風險熱區管制，平時就開始建構觀念。

楊佩樺指出，當地東正教教堂夜間遭遇空襲，隔天早上封鎖線以外的地方，民眾繼續等公車通勤，周邊店家也正常營業。（楊佩樺提供）

非交火前線即使夜間遭遇空襲，隔天社會仍照常運作，遊樂園也有營運。（楊佩樺提供）

戰火下的奧德薩，路邊攤照樣賣檸檬汁。（楊佩樺提供）

