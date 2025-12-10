女兒別「KP」徽章搶白營票？ 應曉薇：感謝收押期間小草送暖

應佳妤拍影片回應各界批評，領口別有KP徽章。（擷取自應佳妤臉書）

國民黨籍台北市議員應曉薇涉京華城案，傳欲推其女應佳妤參選2026市議員，此舉也引發許多酸言酸語。應佳妤並於社群拍影片回應，不過身上卻別有「KP」徽章，引發搶攻白營選票討論。應曉薇今（10日）則發文強調，應佳妤只是要感恩小草們給予的溫暖。

應佳妤日前拍影片表示，近期遭受部分媒體、網軍與側翼鋪天蓋地人格抹殺，也讓她體會到媽媽受到的壓力有多大，對於讓媽媽又無端遭受網路霸凌，她深感自責。她也強調，目前她就是對政治有熱忱、有思想的年輕人，也藉由這次事件，才知道影響力遠超想像，更加堅定要善用影響力為弱勢族群努力，奉獻給中正、萬華這塊土地。不過，其身上別著的「KP」徽章，引發許多網友討論。

應曉薇說，應佳妤被霸凌腦中想到的是，台灣有多少人遭到霸凌，最終走上絕路，更因此感受到要關注霸凌議題；這件事也讓她回想起，當年曾說過「往遊民身上潑水」，儘管有強調是玩笑話，卻被斷章取義，因此她被霸凌15年，她也都一笑置之，同情網軍、側翼也要生活賺錢。

針對「KP」徽章，應曉薇也解釋，女兒只是想表達感恩，她們母女三人都不會忘記，她被收押期間，小草們給予的溫暖和鼓勵，沿途追著囚車大喊加油、要她堅持到底，她也都牢記在心。而應佳妤在回國後，送早餐慰問，單純只是為了謝謝小草為母親加油打氣。

應曉薇說，這段時間很多小草朋友給了他們全家人很大力量，「應佳妤把胸章別在身上，是她記得你們的方式，也是我們全家的感謝」。

