    台灣開戰照常上班上課？ 王世堅：砲彈打來沒人能倖免

    2025/12/10 16:06 記者陳政宇／台北報導
    民進黨10日召開中常會，立委王世堅會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨10日召開中常會，立委王世堅會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    台北市議員苗博雅在直播節目說明「小橘書」的重要性時，提及現代戰爭爆發時，戰場外的大多數人仍維持上班上課等社會運作，以俄烏戰爭近3年為例，烏國未被佔領的地區，多數人仍正常生活。民進黨立委王世堅今（10日）認為，台灣的面積僅3萬6000平方公里，砲彈打過來，2300萬同胞沒人能倖免。

    王世堅今天出席民進黨中常會前受訪表示，台灣就只有3萬6000平方公里，開戰後要有地區能夠照樣生活作息，那是指國土超大的國家，必須要有上百萬平方公里，例如烏克蘭就是在比較內陸，比較不會受到影響。

    不過，王世堅指出，台灣的縱深寬度整體面積3萬6000平方公里，南北不到400公里，在這樣的情況下，台灣一開戰，全體國民都會做好心理準備，不分東西南北都會受到影響，大家也會攜手一致對抗。

    王世堅說，2300萬同胞沒人能倖免，砲彈打過來不分獨派、統派、中華民國派，不分藍、綠、白、紅都一樣，這就是為何台灣必須藍、綠、白、紅，各個不同顏色的政黨放下手上的爭執，並且求同求異，把大家共同要對抗中共武力侵吞的部分要站在一起。

    王世堅呼籲，國內對治國有不同看法，可以透過民主機制，有各黨代表來國會論政才是對的，但砲彈打過來，3萬6000平方公里沒人能閃得掉。

