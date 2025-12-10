司法高層人事異動 司院副秘書長王梅英接高院院長

司法院首長大風吹！因應高等法院院長高金枝預定明年2月退休，司法院內定調派司法院副秘書長王梅英（見圖）接掌高等法院。（資料照）

司法院首長大風吹！因應高等法院院長高金枝預定明年2月退休，司法院內定調派司法院副秘書長王梅英接掌高等法院；另由台中高分院院長張國忠接任花蓮高分院院長一職，士林地院院長擬由最高法院法官邱璿如調任，新竹地院院長由最高法院法官朱瑞娟接任。司法院人事審議委會員預定本月16日討論，預料將順利過關。

王梅英學經歷完整，台大法律系畢業，取得德國慕尼黑大學法學碩士學位，司法官班第29期結業。王梅英曾任高等法院法官、庭長，歷任司法院司法行政廳長、最高法院法官、新北地院院長、台北地院院長，去年12月2日升任司法院副秘書長，同時代理秘書長一職，身兼二職，表現受到高度肯定。

請繼續往下閱讀...

司法院高層指出，由於高院院長高金枝明年2月屆齡退休，歷任審判、司法行政首長職務的王梅英獲得青睞脫穎而出，法界認為屬意料中事。王梅英的夫婿，是知名的台大法律系教授林鈺雄。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法