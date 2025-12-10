為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    宜縣長選舉地方逼退藍委吳宗憲？白營陳琬惠喊話：應公平競爭

    2025/12/10 15:14 記者江志雄／宜蘭報導
    藍委吳宗憲傳遭宜縣藍營議員嗆聲，民眾黨縣長參選人陳琬惠（左）今接受黃光芹專訪時喊話，希望有公平競爭空間。（取自「中午來開匯」）

    明年底的宜蘭縣長選舉，有意爭取黨內提名的國民黨不分區立委吳宗憲，傳出遭地方藍營議員嗆聲「不會讓你選」，被解讀面臨基層聯手逼退。民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠今天（10日）接受網路節目訪談時公開喊話，希望有公平競爭空間。

    美麗島電子報董事長吳子嘉昨晚在「董事長開講」直播節目爆料，國民黨宜蘭縣黨部上週二（2日）在一家餐廳召開地方會議，有不少黨公職代表出席，吳宗憲受邀到場，會議期間被找到後面包廂，爭取宜蘭縣長提名的宜蘭縣議長張勝德和他父親也在裡面，吳到場時，2名議員羞辱他說「你選不上」、「你不要來選」、「不會讓你選」，吳宗憲點頭微笑，消息傳出後，引發軒然大波。

    宜蘭縣長選舉主張藍白合的陳琬惠，今天參加媒體人黃光芹網路節目「中午來開匯」訪談，針對吳宗憲疑遭宜蘭縣挺張派藍營議員嗆聲恫嚇一事，她認為，聽起來好像打成一團，外部觀感不佳，最開心的是民進黨。

    陳琬惠說，張勝德因父親當過很多屆宜蘭縣議長，因此背負許多父執輩期待，她呼籲地方長輩們，給「阿德」（張勝德）更大空間，讓每個人展現自己的樣子，給宜蘭人更多的選擇，期許（宜蘭縣長選舉）是一場公平競爭。

    陳琬惠意有所指地說，不要用「外地來的」排擠吳宗憲，想要服務地方的優秀人才，宜蘭鄉親都應展開雙臂歡迎。

