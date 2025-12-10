引孟嘗君脫秦 周軒談助理：雞鳴狗盜之徒是否救主子 看主子平常怎麼待人

國民黨立委陳玉珍。（記者劉信德攝）

國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，引發基層助理不滿。對此，政治工作者周軒以戰國時代孟嘗君透過「雞鳴狗盜之徒」的幫助逃出秦國故事比喻，「雞鳴狗盜之徒雖然難登大雅之堂，但關鍵時刻要不要救自己的主子一命，全看主子平常怎麼待人，望國民黨政治人物，三思而後行」。

周軒今發文提及，戰國時代四大公子之一的孟嘗君，齊國人，號稱門下食客三千，據說只要上門的，孟嘗君都會供給食物住所，甚至連食客的家人都供養，無怪乎他手下聚集了眾多能人異士。

請繼續往下閱讀...

當時的秦國國君昭襄王，聽聞孟嘗君賢能，想要拜他為相，於是請他到秦國來，不過秦國內部立刻有聲音表示萬萬不可，孟嘗君是齊國王室宗親，如果到了秦國當相，往後齊秦交戰，必定會偏袒齊國，昭襄王聽了，就對孟嘗君動了殺機，先把孟嘗君軟禁起來。

孟嘗君這時慌了，託人找到秦國的故友，想請他幫忙遊說秦王放了孟嘗君，後來找到昭襄王最寵愛的妃子，可那妃子說：「除非給我1件白色狐毛做成的裘衣，我才要幫孟嘗君說話」，但是孟嘗君帶來秦國的白狐毛裘只有1件，而且已經送給昭襄王了，要去哪裡找第2件？

這時孟嘗君的門客之一出聲了，他自告奮勇表示，他要去秦國王宮的庫房，把那一件送給昭襄王的白狐毛裘偷出來。於是這位門客，趁著月黑風高，潛入秦國王宮，學了幾聲狗叫，騙過守衛，從狗洞鑽入，成功把那件白狐毛裘偷了出來。果然，昭襄王的寵妃收到之後，跑去跟昭襄王撒嬌，昭襄王也就真的放了孟嘗君。

孟嘗君一行人接到消息，不敢停留，深怕昭襄王反悔，連夜出發，然而到達秦國邊境函谷關的時候，天還沒亮，這下慘了，因為秦國的規定，天亮才開關，天黑就閉關，結果一行人全部被困在函谷關關口的時候，門客之一突然站起身來學公雞叫了幾聲，而附近的雞聽到，居然也跟著叫了起來，守關的秦國士兵聽到，以為真的天亮了，趕快把函谷關的大門打開，孟嘗君一行人就此順利逃出秦國。

而昭襄王果然反悔，派出追兵要來追殺孟嘗君時，早就追不到人了。這就是成語「雞鳴狗盜」的由來。

周軒坦言，雖然這句成語如今看來貶義居多，但從一個國會助理的角度來看，國會助理的工作內容，卻常常與上面這個故事內容極度相似，因為國會助理也是十八般武藝都要會，法案質詢稿文宣撰寫都是基本，幫自己老闆擋酒擋人擋不喜歡的事情是家常便飯，老闆回家休息了，國會助理可能還得在網路上巡田水，選舉到了，跟著老闆東奔西跑，三餐不一定準時更不一定有，紅牛能量果凍香菸是好朋友。

過往前輩有時候開玩笑說，在立法院地位最卑微的生物，恐怕不是跑進大門的小狗小貓，是國會助理，因為你幫老闆做了那麼多事情，老闆卻不一定會對你好，甚至有的時候被欺負也沒有人可講，哪像小狗小貓每個人還會蹲下來摸摸送罐罐？

然而正是國會助理這群小螺絲釘，幫每一位立法委員撐起他們政治生命的每一天，這就是為什麼，昨天我在「狠狠抖內幕」節目上，要對坐在我旁邊的李柏毅議員鞠躬，因為，若不是他的父親，已故的國民黨議員李新，當年在立法院當助理的時候，組織工會，找立委跟院方協調，我們這一些後進，才能在立法院工作的同時，享有一些基本的保障，我們是「公費助理」，我們是立法院「院方」聘用的，我們每年還有健檢，至少是一個國家五院等級的機關在負責，不是個別立委跟助理私下討論。

周軒指出，而現在，國民黨為了某些人的利益，要把過去從第2屆立委開始的傳統拆掉，不僅是助理的薪水、獎金，連健檢、文康費用，通通都要付給立委本人，再由立委去跟助理們自己去談怎麼處理，這到底是什麼「新創進步」的法案？「為什麼國民黨總召跟提案人陳玉珍可以在鏡頭前面誇誇其談？原來立委可以從年薪百萬升級到年薪千萬，終究還是要靠國會助理們嗎？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法