    首頁 > 政治

    挺藍白教職員年改修法 全教產：沒有任何一個版本要回復年改之前

    2025/12/10 15:34 記者劉宛琳／台北報導
    全國教育產業總工會今召開立即停砍月退休金記者會。（記者劉宛琳攝）

    全國教育產業總工會今召開立即停砍月退休金記者會。（記者劉宛琳攝）

    立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議日前審查「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，最快本週五院會進行處理。全國教育產業總工會今召開立即停砍月退休金記者會，強調無論是藍白修法版本，皆是以「停止月退休金逐年遞減1.5%」為訴求，從未有任何一個版本是要回復到年金改革之前，執政黨不應該用抹黑污衊公教人員的手段來造成社會大眾的異樣眼光及不友善的對待。

    國民黨立委張智倫表示，「我們沒有任何一個修法版本，是要回復到年金改革之前！」我們要求的是「立即停止」所得替代率逐年遞減，讓它停在現在的水準，不要再降了，絕非要求加回去。他說，除了「停止續砍」，他也堅持退休金應隨物價指數（CPI）調整，並主張應比照勞保作法，當消費者物價指數累計成長率達一定幅度時，就必須依成長率調整，確保退休人員在醫療與基本生活上能維持尊嚴。

    全教產表示，第37條及第38條草案條文的修正，所影響的是現職教師和已退休教師。公教人員的月退休金已於107年7月1日年金改革開始施行時，第一年退休金所得替代率每人即已先減20%，自107年至114年又砍了9%，已經砍29%；此外，自106年以來，消費者物價指數已漲超過11.47%，兩者合起來已形同雙砍，公教退撫給與調整早就跟不上通膨，還要每年要下砍1.5%，這麼多年早已經砍過頭了。

    全教產理事長林蕙蓉指出，純新制現職教師若要退休，以85年8月1日進入職場者來算，若115年退休時（年資30年），其所得替代率將降到58%，再加上純新制現職教師的「退休金給與之計算基準」在115年是以最後在職12年之平均薪額為基準，再加上「自願退休人員年資與年齡合計法定指標數」的調整，三大刀砍下來，現職教師受到的影響最大。

    全教產表示，針對本條例第67條有關月退休金「隨消費者物價指數累計成長率調整」條文修正草案，全教產也要求軍公教退休金應與勞保、國保、農保一致，退休金應依CPI累計成長率連動核實調整；退撫基金不足部分，除各級政府每年所節省的退撫經費支出應全數挹注退撫基金之外，中央政府亦應逐年編列預算撥補，且其預算金額不得低於各級政府每年所節省之退撫經費支出之二倍（軍公教自提35%，政府負擔雇主責任65%的比例計算），務必將法定責任相對應經費編入法定預算中，以達基金永續之法定基礎。

