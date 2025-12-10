駁斥「掏空台積電」、「備戰是挑釁」 李淳：軟弱才是「侵略邀請函」

經濟學家、前駐歐盟代表李淳10日接受網路節目專訪時強調，實力是和平的基礎，懦弱等同發送給侵略者的「邀請函」。（《Yahoo齊有此理》提供）

前駐歐盟代表李淳今（10）日接受「Yahoo齊有此理」專訪，針對近期坊間流傳「台積電赴美是掏空台灣」、「軍備增強是挑釁中國」等論述進行強力反擊。李淳直言，將正常的商業布局扭曲為美國強盜行為，無論是否為認知作戰，但絕對是扭曲片段、不符事實。他更嚴正示警，「提升實力是挑釁」的說法完全是「侵略者想要你相信的話」。

疑美論者操作台積電變「美積電」 李淳：扭曲且不實

針對在野黨與部分輿論質疑台積電赴美設廠是變「美積電」、「被美國掏空」，李淳以過去40年台灣電子業的發展軌跡為例反駁。他指出，過去「電子十雄」赴中國投資，乃至於現在轉向越南、印度、墨西哥，都是跟隨供應鏈與客戶移動的商業決定，從未被解讀為政府推坑，「為什麼去美國就變成是被逼的？」

李淳分析，這種論述刻意忽略台積電是為了維持供應鏈核心地位的商業判斷，將其扭曲為「美國人好壞、搶我們好東西」。他說，儘管不知道可否定義為認知作戰，但這絕對是扭曲、片段且不符事實的。

台積電訓練美國員工被罵？李淳忍不住「翻白眼」

對於外界傳言美國要求台積電「既要錢又要人」、幫忙訓練美國員工是吃虧，身為經濟學家的李淳在專訪中也難掩無奈，坦言聽到這類說法「直接翻了不知道多少次白眼」。他反問，去當地蓋廠本來就需要員工，「難道台積電訓練中國、越南、印度員工時大家有怕過嗎？為什麼訓練美國員工就變成問題？」

李淳強調，這是投資設廠的常理，卻被刻意操作成美國在勒索，完全無視台積電是為了自身營運需求。

「實力是和平基礎 軟弱才是侵略的邀請函」

面對中國威脅，國內出現「備戰是挑釁」、「不挑釁就能和平」的聲音，李淳對此直言，這就是「侵略者想要你相信的話」。他舉波蘭、芬蘭、立陶宛等面對俄羅斯威脅的國家為例，強調全球民主國家的共識就是「實力是和平的基礎」。李淳比喻，「你在學校會去霸凌大個子嗎？不會，你一定挑弱小的」，他示警，「不準備」才是真正的挑釁，衰退與懦弱等同於發送給侵略者的「邀請函」。

歐洲認清真面貌 對中國「優雅地說不」

李淳也分享駐歐經驗，指出歐洲過去因市場考量對中國採取姑息態度，結果養出中國的「戰狼」與得寸進尺。但經歷疫情與俄烏戰爭後，歐洲已認清中國面貌。

他觀察，現在的歐洲人雖然表面上仍維持外交禮節，但實際上已開始「優雅地說不」，例如派遣軍艦通過台海，或是在聯合國大會第2758號決議議題上，以「未寫明台灣」拒絕背書中國立場。李淳說，歐洲已經發現，對付惡人的方式要堅定地說不，因為一旦屈服對方就會得寸進尺。

至於日本則已將戰略觀轉向「周邊有事」的布局，面對中國借題發揮的打壓，李淳指出，目前政治上看不出來日本有因此退卻，但事實上日本是在回應中國在習近平主政下的擴張，因此中國與其警告日本，不如重新思考自己的策略是否正確。

