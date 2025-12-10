反對助理費除罪化》挺幕僚！陳昭姿：我所有助理都簽署了

對於助理費除罪化修法問題，立院民眾黨團幹事長陳昭姿今指出，每位助理都有權利表達涉及其權益相關的意見。（資料照）

國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，一名國會辦公室主任昨號召連署撤回提案。豈料，民眾黨立委劉書彬昨得知旗下幕僚簽署後，將其痛斥一頓，逼迫助理立刻撤簽連署；反觀民眾黨團幹事長陳昭姿則開放所有幕僚自由簽署，陳今受訪時更透露，她的辦公室所有助理都簽署了。

一名國會辦公室主任昨發起「國會助理連署」，以「捍衛助理勞權、立即撤回提案」為訴求，呼籲陳玉珍撤回「立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案」。

請繼續往下閱讀...

陳昭姿表示，每個立委都有權利提出他認為適當的修法提案，但辦公室每位助理都有權利，去為可能影響他們權益的事情來表達意見。她強調，每一個人，包含她辦公室每個助理都有權利表達，涉及他們權益相關的意見，所以她的辦公室所有助理都簽署了。

至於黨團是否會提出相應提案，陳昭姿坦言，目前她還不知道，尚未進行深入討論。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法