    首頁 > 政治

    反對助理費除罪化》挺幕僚！陳昭姿：我所有助理都簽署了

    2025/12/10 14:26 記者林哲遠／台北報導
    對於助理費除罪化修法問題，立院民眾黨團幹事長陳昭姿今指出，每位助理都有權利表達涉及其權益相關的意見。（資料照）

    對於助理費除罪化修法問題，立院民眾黨團幹事長陳昭姿今指出，每位助理都有權利表達涉及其權益相關的意見。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，一名國會辦公室主任昨號召連署撤回提案。豈料，民眾黨立委劉書彬昨得知旗下幕僚簽署後，將其痛斥一頓，逼迫助理立刻撤簽連署；反觀民眾黨團幹事長陳昭姿則開放所有幕僚自由簽署，陳今受訪時更透露，她的辦公室所有助理都簽署了。

    一名國會辦公室主任昨發起「國會助理連署」，以「捍衛助理勞權、立即撤回提案」為訴求，呼籲陳玉珍撤回「立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案」。

    陳昭姿表示，每個立委都有權利提出他認為適當的修法提案，但辦公室每位助理都有權利，去為可能影響他們權益的事情來表達意見。她強調，每一個人，包含她辦公室每個助理都有權利表達，涉及他們權益相關的意見，所以她的辦公室所有助理都簽署了。

    至於黨團是否會提出相應提案，陳昭姿坦言，目前她還不知道，尚未進行深入討論。

