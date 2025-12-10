為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    澎湖縣議會審查預算 大幅刪除凍結縣府預算創歷年之最

    2025/12/10 14:45 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣議長陳毓仁說明，縣府預算審查凍結及刪除原因。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣議長陳毓仁說明，縣府預算審查凍結及刪除原因。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府編列明年預算歲出達到歷年最高，高達138億餘元，澎湖縣議會說明此次刪減主要在民眾最關注的「規劃設計」、「促參BOT」、「理由不備的新增預算」等預算。

    有關民眾最質疑的4800萬元因應明年旅遊旺季專案加班機服務縣民需求票務委託費一案，全數凍結，議會要求縣府自辦不委託旅行社、緊急機位放寬為雙數，以符實際需要，台中、嘉義、台南航班應納入，訂位機制透明化，緊急機位保留至起飛前1至2小時、以及爭取充足航班等，重新研擬計畫送議會同意後解凍。

    明年縣府編列的「規劃設計」、「促參」、「都市計畫」等經費幾近破億，其中先期規劃、規劃調查、可行性評估類的預算小從數十萬元，大到1800萬元都有，甚至還首次編列了促參出國參訪經費300萬元。

    至於衛生局長特支費及望安衛生所主任因公聯繫費凍結，議會請衛生局就今年度望安及七美超過40分鐘的後送案件，詳細說明自草擬到完成後送所有環節所需時間，並提出檢討改善方案，經議會同意後解凍；工策會績效獎金及總幹事年終獎金凍結，則請工策會日後在辦理招商等業務著有實績後，提交議會同意後解凍。

    議會強調，只要對民眾有益、對澎湖有利的預算案，議會給予支持，但對於浮列的預算，甚至於編列金額龐大又目的不明的預算，議會基於代表縣民監督的職能，不能在不清不楚下就通過預算。

    澎湖明年旺季包機預算，議會全部凍結。（記者劉禹慶攝）

    澎湖明年旺季包機預算，議會全部凍結。（記者劉禹慶攝）

