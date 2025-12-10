因應數位浪潮 立院初審通過審計部增政務副首長

審計長陳瑞敏今於立法院司法及法制委員會答覆委員提問。（記者謝君臨攝）

立法院司法及法制委員會今初審通過「審計部組織法部分條文修正草案」，明定審計部置政務副審計長1人、常務副審計長1至2人，職務為簡任第14職等；審計部置審計官12人至18人，主任秘書1人，得由審計官兼任。此外，審計部所屬審計處，置審計官兼處長1人，職務列簡任13職等。

司法委員會今審查監察院函請審議「審計部組織法第7條、第10條及第14條條文修正草案」案，邀請審計長陳瑞敏列席報告，並備質詢。

陳瑞敏報告指出，隨政府職能日益擴張，審計部及所屬機關審核監督政府預算收支金額從1996年度11兆餘元，至2025年度已增長至27兆餘元，審計業務愈趨繁重。而在數位浪潮下，已有增置副審計長的需求。又現有中央二級機關18個部中，僅審計部副首長未列有政務職，因此盼增置政務副審計長1人。

民眾黨立委黃國昌質詢時，對於增置政務副審計長公開表示反對，批評次長酬庸的一堆，不怕空降來監軍？要求不要一天到晚指出政府缺失，質疑陳瑞敏沒有政治敏感度。

國民黨立委李彥秀指出，支持審計部人力擴編，但如何讓國人認為，增置政務副審計長未來有辦法維持審計部的獨立性和客觀性？國民黨立委吳宗憲則說，希望審計要有骨氣，不是奴氣；他不反對多設，但要有專業，對國家才有幫助。

民進黨立委陳培瑜表示，本次修法為因應審計部業務量膨脹，她表示支持，希望有專業的人進來協助國家審計業務。

對於朝野立委質疑，陳瑞敏答詢表示，針對政務副審計長的任用資格條件，他會盡量強化其專業監督與獨立性，若外界仍有疑慮，他同意可維持常務任命，但他也說，依據「中央行政機關組織基準法」，中央二級機關法定副首長最多得置3人，且2人列政務職，希望能配合該法的人力配置。

逐條審查時，朝野立委氣氛平和，最終在現場無異議之下，3條條文分別通過修正動議，明定審計部置政務副審計長1人、常務副審計長1至2人，職務為簡任第14職等；審計部置審計官12人至18人，主任秘書1人，得由審計官兼任。此外，審計部所屬審計處，置審計官兼處長1人，職務列簡任13職等。

