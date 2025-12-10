議員質疑環保、停管、都更基金46億竟入市庫 批成為盧秀燕小金庫

江肇國痛批三大基金流入市庫，成盧秀燕小金庫。（記者蘇金鳳攝）

台中市今天進行市府明年總預算二讀會，民進黨議員江肇國質疑，指市府的各大基金會有其用途，但是市府在明年的總預算，竟然從停管、都更基金及環保3大基金，共撥出46億繳進大水庫，成為公務預算，停車、廚餘垃圾及都更問題都不需要處理嗎？被市長挖來當金庫，要求從刪除歲入中此三筆共46億元的預算。

議員江肇國強調，各基金都有其功能在內，但是他發現市府的歲入預算多了46億元，分別是都發局的都市更新及都市發展建設基金25億、交通局停管處的公有停車場基金20億2500萬，環保局的環境保護基金（廢棄物清除處理計劃）1億1083萬1千，約46億元左右。

請繼續往下閱讀...

江肇國指出，每一個基金都各有自己迫切用途，為什麼要撥出46億繳給公務預算繳進大水庫，讓市政府拿去用？

江肇國質疑環保局的環保基金不需要用了嗎？但事實是垃圾的處理、脫水設備都需要錢，而議員們一再反映停車位不足，可處理的停管基金卻如此大方繳進去市庫；而台中市目前有2個都更案，但是都更基金都繳出去了，都更案空轉7年，沒有錢如何做事？3個基金被市長挖來當金庫、拿來繳庫，要求歲入部份此3筆共46億全數刪除。

對此，都發局表示，納入市庫後，可由市府擴大統籌規劃跨局處各項市政建設與發展，促進整體都市發展及建設，其相關用途支出並未違反此基金收支保管運用辦法。

環保局指出，文山焚化廠汰舊換新BOT案簽約後，明年文山焚化廠的委託操作處理費預算2億2390萬元中，因包含興建新廠工程建設成本（資本門）的攤提，約佔總處理費之49.5％，故由廢清基金繳庫1億1083萬1000元支應委託處理費。

交通局表示，相關經費繳回市庫後能統籌進行台中市整體建設，針對停車場建設相關需求，交通局亦有持續編列相關經費辦理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法