    首頁 > 政治

    AIT突宣布申請美簽證需「公開社群」 許美華曝原因：懂的人就懂

    2025/12/10 15:03 即時新聞／綜合報導
    AIT（美國在台協會）今日突然宣布，未來所有申請H1-B等5種簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」。（路透）

    AIT（美國在台協會）今日突然宣布，未來所有申請H1-B等5種簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」。（路透）

    AIT（美國在台協會）今日突然宣布，未來所有申請H1-B等5種簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，消息一出引發討論。對此，反紫光集團成員許美華表示，AIT宣布這件事，懂的人就懂！「整天疑美論、反美親中、反日親俄、崇拜極權仔、整天幫紅色資訊戰散布謠言的台灣人，以後可能會被美國拒絕入境啦。」

    許美華今日在臉書發文貼出AIT最新規定，12月15日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查，從而根據美國法律確認其身份及入境美國資格。」

    許美華說，她詢問AI得知，上述簽證都是非移民簽證，主要用於短期專業工作、留學與文化交流。她指出，美國老大哥出手了，這只是小小的第一步。之後美國還可以對反美疑美親中親俄仔做很多反制，大家可以先自行模擬。「那些經常在社群媒體發表美國人看了會不爽的高論仔，如果還想去美國，或是在美國還有資產，自己想清楚、看著辦吧！」

