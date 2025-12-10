為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    南韓電子入境卡標「中國台灣」 邱議瑩倡1人1信致駐台機構抗議

    2025/12/10 15:16 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委邱議瑩呼籲民間一人一信向韓國抗議。（資料照）

    南韓電子入境卡系統自今年2月上線至今，入境、出境資料中的國家選項一直將我國列為「中國（台灣）」，總統賴清德今天（11日）對此表示，希望韓方尊重台灣人民意志；民進黨立委邱議瑩則稱，應發起一人一信向駐台北韓國代表部抗議，呼籲立即更正錯誤，「讓韓國政府感受到台灣人民的憤怒」。

    邱議瑩今天在個人臉書寫道，南韓電子入境卡將我列為「中國台灣」引起全國震怒，外交部昨天正式表態將全面重新檢視台韓關係，這是從今年2月來幾經溝通，仍未見更正，我方忍無可忍，必須提出嚴正抗議。

    「當官方抗議無果，我們能做什麼？」邱議瑩說，過去民間常發動ㄧ人ㄧ信抗議的行動，「我覺得此時發動最適宜」，由民間的力量發起，讓韓國政府感受到台灣人民的憤怒。

    邱議瑩續指，韓國駐台有駐台北韓國代表部，一人一訊息、一人一抗議，讓韓國政府不能無視台灣人民的憤怒與主張，呼籲立即更正錯誤，讓兩國人民可以繼續維持長久友誼，這才是做對的事。她最後也不忘附上駐台北韓國代表部的信箱與臉書連結。

