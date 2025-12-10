為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    嘉縣竹崎將普發5000元紓困 公所、代表會達共識趕春節前發

    2025/12/10 12:56 記者王善嬿／嘉義報導
    7月丹娜絲颱風吹毀竹崎鄉民屋頂，鄉長曾亮哲今宣布規劃發放5000元紓困金，助鄉親災後紓困。圖為7月曾亮哲勘災照片。（資料照）

    嘉義縣又一鄉鎮市將普發現金。竹崎鄉公所今發布新聞稿，7月丹娜絲颱風、西南氣流豪雨接連重創竹崎，竹崎鄉是嚴重受災區，鄉內財政穩固健全，規劃發放設籍竹崎鄉民每人5000元紓困金，今鄉民代表會中，公所與代表會達成共識，請公所儘速辦理後續作業流程，預計明年元月送代表會審議預算通過，趕農曆春節前發放。

    竹崎鄉代會今臨時會中，主席陳宏吉與多名代表質詢關心，丹娜絲颱風以及0728豪雨，竹崎鄉是嚴重災區，目前已有多個鄉鎮市決定發放紓困金，竹崎鄉公所財政健全，是否應積極協助鄉民，普發紓困金，由陳宏吉等代表提出臨時動議案，建議公所普發紓困金，經大會通過。

    鄉長曾亮哲表示，因丹娜絲颱風及0728豪雨，造成鄉內多處道路、住家受到衝擊，影響居民生計甚鉅，公所責無旁貸；公所歷年來的嘉義縣年度開源節流考核，名列前茅，經財政整體盤點，在不影響例行業務前提下，規劃發放每人5000元紓困金，發放人數約3萬2000人，預計紓困金總經費超過1億6000萬元。後續相關作業流程將儘速辦理，提報代表會審議。

    陳宏吉說，竹崎鄉受颱風、豪雨肆虐，災情嚴重，今提案建議公所規劃普發現金，普發的額度交由公所規劃、決定，盤點所需預算後，預計明年元月初召開臨時會審議，他會支持此案通過，希望農曆春節前發放，讓鄉親過好年。

    竹崎鄉公所規劃普發紓困金每人5000元。圖為鄉長曾亮哲（右二）發放重陽敬老金。（竹崎鄉公所提供）

