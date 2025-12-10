藍委推「助理費除罪化」1年多領780萬！詹凌瑀酸：不如提合法搶銀行

國民黨立委陳玉珍。（資料照）

國民黨立委陳玉珍等人連署推動「助理費除罪化」修法，計劃將公費助理經費改為直接撥給立委統籌使用，並允許「免檢據核銷」，引發社會強烈反彈。媒體人詹凌瑀痛批，這項提案根本是立法院內的「集體搶劫」，直言國民黨團此舉是將「A錢」透過修法變成「合法」，更諷刺其不如提案讓立委「合法搶銀行」。

詹凌瑀今（10）日痛在臉書以「陳玉珍帶頭合法搶劫？」為題發文表示，這年頭當小偷還得偷偷摸摸，但國民黨卻示範新的解方：直接修法把「A錢」變成「合法」，這就叫「進步法案」？真是令人大開眼界。

詹凌瑀指出，陳玉珍提案將助理費「統籌運用」且「免檢據核銷」，說穿了就是「國庫通家庫」的最高境界。她痛批，立委坐擁高薪嫌不夠，連助理那點辛苦錢都要吃乾抹淨，這哪裡是「除罪化」？這是把「貪污」兩個字直接從字典裡刪掉。

詹凌瑀推估，若修法成功，立委一年將可多領780萬放進自己口袋，要拿去付房貸還是買跑車，全憑立委大爺高興，連張發票都不用給，這種吃相未免太難看。

詹凌瑀直言，最令人作嘔的是，這群大立委平日在鏡頭前道貌岸然喊公平正義，私底下卻對著月薪僅三、四萬的助理發飆、施壓，連人家連署捍衛自己飯碗都不准。一邊吸著助理的血，一邊還要摀住人家的嘴，慣老闆嘴臉，比資本家還資本家。

詹凌瑀戲謔地說，既然這麼想拿這筆錢，國民黨團要不要乾脆提案立法規定立委可以「合法搶銀行」？反正只要說是「統籌運用」，就不算犯罪了嘛！請別拿「制度改革」當遮羞布，這根本就是一場立法院內的集體搶劫。

