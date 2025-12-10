為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    AIT公布最新規定！ 申請5種美簽 個人「社群平台」帳號必須公開

    2025/12/10 12:53 即時新聞／綜合報導
    AIT（美國在臺協會）今日公布最新規定，5種簽證申請者必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查。示意圖。（路透）

    AIT（美國在臺協會）今日公布最新規定，5種簽證申請者必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查。示意圖。（路透）

    AIT（美國在台協會）今日公布最新規定，自12月15日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查，從而根據美國法律確認其身份及入境美國資格。

    據了解，該臉書所提到的簽證皆屬於非移民簽證類別。其中，「H-1B」屬於短期工作簽證。適用於在美國從事專業性職業（Specialty Occupation）的外籍人士。必須由美國雇主擔保才能申請，設有年度配額限制。

    「H-4」屬於家屬簽證。適用於H-1B等H類簽證持有者的配偶及未滿21歲的未婚子女；「F」屬於學術學生簽證，是專為前往美國從事學術學習（如大學、語言學校、中小學）或語言訓練課程的學生設立。

    「M」屬於職業學生簽證。專為前往美國從事職業或非學術學習（如技術學校、烹飪學校、飛行訓練等）的學生設立；「J」屬於交流訪問簽證，專為參與經美國國務院核准的交流訪問計畫的人士設立。目的是促進教育、藝術和科學領域的知識和技能交流。計畫類型多樣，包括：研究學者、教授、學生（交換生）、暑期工作旅遊、專業實習、醫師培訓等。

    熱門推播