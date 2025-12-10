搶救憲法法庭 王定宇揪民團民代店家廣設連署站 拚公投29萬門檻

立委王定宇邀集人民作主公民團體、多位南市議員、里與社區意見領袖及友善店家廣設搶救憲法法庭的公投連署站，力拚擴散連署效應。（記者王俊忠攝）

去年立法院藍、白陣營聯手強行通過憲訴法修法，拉高憲法法庭的判決門檻，也造成大法官任命的僵局，讓我國憲法法庭幾乎呈現癱瘓狀態。民進黨立委王定宇10日結合公民團體「人民作主」與多位市議員、里社區意見領袖、友善連署店家發起連署公投、救回憲法法庭行動，寄望在明年1月底連署人數能達標29萬人。

人民作主副團長、9003公投案提案人張人仰指出，藍白聯手強修憲法法庭開會門檻，造成法律失控、正義消失，台灣陷入空轉。此次人民作主提出4項公投案，是國家陷入憲政危機時，人民的緊急避難手段，感謝王定宇委員在連署尋求公投的最後衝刺階段，挺身呼籲並廣設連署站，讓公民團體不致孤軍奮戰。

王定宇表示，藍白聯手癱瘓憲法法庭，對憲政體制的危害「立即且明顯」，是全體國人都置身其中的國家級災難，要謝謝人民作主提出公投連署行動，為當前台灣憲政困境提供另一個解方；也要感謝市議員陳皇宇、李啟維與地方里、社區、友善店家山米咖啡所、魚魚共好、時尚國際通訊、狡怪飯丸、姊妹的花等店響應籌設連署站，同時請服務處主任卓佩于設法在10天內把連署站擴增到50處，並把服務處製作的自然人憑證連署教學影像，廣傳到各社群媒體，增加連署人數。

王定宇說，用自然人憑證上網連署，正確性高，可避免像國民黨操作般的死亡連署，也可節省志工逐筆校對、查核的人力，但有些人或長輩仍對自然人憑證不了解，需請年輕的家人與友善連署店家協助上網連署。依公投法規定，連署成案門檻約29萬人，目前全國連署人已近7萬人，希望到明年1月底最後這一個多月期間，能累積22萬連署人，最好達到共30萬人的保險門檻，他希望自己的選區連署人能突破到上萬人。

立委王定宇（前中）由人民作主副團長張人仰（前左）陪同以其自然人憑證上網完成搶救憲法法庭的公投連署行動。（記者王俊忠攝）

人民作主製作以自然人憑證上網連署的教學影片，提供民眾參考。（立委王定宇服務處、人民作主公民團體提供）

人民作主指以自然人憑證上網連署，只需三十秒，就是救回憲法法庭的最後機會。（立委王定宇服務處、人民作主公民團體提供）

