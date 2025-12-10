為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    環評法若要修法 彭啓明：預計明年下半年進行

    2025/12/10 12:43 記者黃宜靜／台北報導
    環境部長彭啓明表示，環評總體檢期間收到許多環團意見，但有些意見較為理想，目前環境部正與環團溝通改善優先順序，若要修法預計明年下半年進行。（記者黃宜靜攝）

    環境部長彭啓明表示，環評總體檢期間收到許多環團意見，但有些意見較為理想，目前環境部正與環團溝通改善優先順序，若要修法預計明年下半年進行。（記者黃宜靜攝）

    環評制度自1994年立法以來，僅4次小幅修正，為此環境部於2024年啟動總體檢，完成「環評制度關鍵議題檢討報告」，原預計今年底提出精進措施，並研修環評法或相關法規；環境部長彭啓明表示，環評總體檢期間收到許多環團意見，但有些意見較為理想，目前環境部正與環團溝通改善優先順序，若要修法預計明年下半年進行，「不希望環評法沒有經過太多討論就倉促完成」。

    彭啓明表示，台灣環評制度獨步全球，環境部掌握「否決權」，可依環境影響定奪開發行為的准駁，因此效益與其他國家的環評有所不同。近日光電環評修法將光電環評制度層次拉比較高，造成許多光電業者、環團出現不同的聲音，他很遺憾此次修法「有點突然」，沒有經過科學方法討論倉促完成。

    環境部於2024年底辦理「環評總體檢」，並完成「環評制度關鍵議題檢討報告」，原預計今年底提出精進措施，進一步研修環評法或相關法規。彭啓明表示，環評總體檢期間收到許多環團意見，但有些意見較為理想，現實上難以據此進行修法，目前環境部正與環團溝通改善優先順序，「不希望環評法沒有經過太多討論就倉促完成」。

    彭啓明續指，考量到目前正在立法院預算會期，《廢棄物清理法》、《資源循環推動法》及《環境檢驗測定法》修法進行中，若環評法要修法，預估明年下半年啟動。

