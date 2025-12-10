為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    助理費免檢據核銷如何有效審計監督？ 陳瑞敏允諾3個月提報告

    2025/12/10 12:15 記者謝君臨／台北報導
    審計長陳瑞敏今於立法院司法及法制委員會回覆委員提問。（記者謝君臨攝）

    審計長陳瑞敏今於立法院司法及法制委員會回覆委員提問。（記者謝君臨攝）

    國民黨立委陳玉珍提出「民代貪污助理費除罪化」相關修法，將助理費改為「補助費」，由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」引發爭議。民進黨立委鍾佳濱今以此為題質詢審計長陳瑞敏。陳說，會尊重立法，但免檢據核銷，可能要慎重，錢用到哪裡，站在審計立場還是會注意。他並允諾3個月內針對「免檢據核銷」的「幽靈補助」如何有效審計監督提出報告。

    立法院司法委員會今審查監察院函請審議「審計部組織法第7條、第10條及第14條條文修正草案」案，邀請陳瑞敏列席報告，並備質詢。

    鍾佳濱質詢指出，假如今天有立委說：「『立法院組織法』給我8到14位助理，1個月要花掉50萬元，不用給我那麼多助理，你50萬給我，我就可以把事情搞定。」詢問陳瑞敏看法。陳說，助理在立院是非常重要的一環，和立院息息相關，幫助立委、國家處理很多事情，「助理的東西，我們還是要善待。」

    鍾佳濱續詢問，應該維持8到14位助理的編制人力？還是把錢交給立委統籌，達到一樣的立法效能？陳瑞敏強調，要做一件事情，要深思熟慮，不能處理一件事情，卻發生另一個問題，對於整個功能要去考慮，衡平非常重要。

    鍾佳濱再問，補助費審計要不要做檢據核銷？陳瑞敏回覆：「任何動用國家的資源，我們都審計。」鍾追問，1個月給立委50萬元統籌運用，免檢具核銷，這符合主計和審計相關規定？陳說，免檢具核銷，審計部會尊重立法，但他的錢用到哪裡，站在審計立場還是會注意。

    鍾佳濱說，法律規定免檢據核銷，審計部還是可以查到用途，既然這麼厲害，通通用心電感應委員有沒有自肥就好？陳瑞敏說，「我們會用數位審計、發展數位審計。」但他也強調，「免檢據核銷，可能要慎重。」

    不過，後續民進黨立委吳思瑤質詢時強調，制度歪了，後端審計再怎麼查核，都來不及了，不可為就不要強而為之，建議陳瑞敏修正「數位審計」的說法。陳回覆，「同意吳委員的說法，我收回我的話。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播