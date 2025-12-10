為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    AIT宣布5種簽證社群帳戶納審查機制 謝知橋酸：小草工程師忙著刪文

    2025/12/10 14:57 即時新聞／綜合報導
    美國在台協會。（美聯社）

    美國在台協會。（美聯社）

    美國在台協會（AIT）臉書粉專今（10日）宣布，自12月15日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查，從而根據美國法律確認其身份及入境美國資格。對此，作家謝知橋發文揶揄地說，「現在一定一堆整天疑美反美但夢想去矽谷的小草工程師忙著刪文。」。

    依據美國在台協會（AIT）官網頁面顯示，H1-B、H-4、F、M、J屬於非移民簽證類別，其中，「H-1B」（專業性職業工作人員），若到美國執行預先安排的專業工作服務，您便需要H-1B簽證。

    消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有網友酸說「怎麼不敢罵美國是獨裁國家？」、「小草怎麼可以去美國？應該要去他們魂牽夢縈的祖國啊～」、「他們要一篇篇看小草的發文也是很痛苦吧」。

    相關新聞請見︰

    AIT公布最新規定！ 申請5種美簽 個人「社群平台」帳號必須公開

    AIT（美國在台協會）今日公布最新規定，自12月15日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」。（圖擷自美國在台協會官網）

    AIT（美國在台協會）今日公布最新規定，自12月15日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」。（圖擷自美國在台協會官網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播