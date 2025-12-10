AIT宣布5種簽證社群帳戶納審查機制 謝知橋酸：小草工程師忙著刪文

美國在台協會。（美聯社）

美國在台協會（AIT）臉書粉專今（10日）宣布，自12月15日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查，從而根據美國法律確認其身份及入境美國資格。對此，作家謝知橋發文揶揄地說，「現在一定一堆整天疑美反美但夢想去矽谷的小草工程師忙著刪文。」。

依據美國在台協會（AIT）官網頁面顯示，H1-B、H-4、F、M、J屬於非移民簽證類別，其中，「H-1B」（專業性職業工作人員），若到美國執行預先安排的專業工作服務，您便需要H-1B簽證。

消息曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有網友酸說「怎麼不敢罵美國是獨裁國家？」、「小草怎麼可以去美國？應該要去他們魂牽夢縈的祖國啊～」、「他們要一篇篇看小草的發文也是很痛苦吧」。

