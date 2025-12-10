為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    幕後》逾200國會助理連署反助理費除罪化 部分綠營助理撤簽、拒簽原因曝

    2025/12/10 12:04 記者李文馨／台北報導
    立法院中興大樓佈告欄張貼多張國會助理徵才資訊。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，引發基層助理不滿。一名國會辦公室主任昨號召助理連署籲陳玉珍撤回提案，累計破200名跨黨派助理參與連署。據了解，朝野皆有立委或辦公室主任下禁令，其中有綠營助理辦公室連署後撤簽，另有綠營助理決定不簽署，相關辦公室並非支持陳的修法，而是認為此舉會加深陳的推案決心，認為藍營助理應主動要求、威脅老闆為其發聲。

    由陳玉珍提案的「立法院組織法修正草案」，將「公費助理」的「公費」二字刪除，同時刪除聘用助理人數上下限規定，並明定立院編列的立委助理費及其辦公事務預算等「補助費用」，由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷，引發爭議。

    一名國會辦公室主任以「捍衛助理勞權、立即撤回提案」為訴求，昨天奔走朝野立委辦公室收集國會助理連署，呼籲陳玉珍撤回「立法院組織法部分條文修正草案」。截至昨日，累計破200名跨黨派助理參與連署。

    據了解，一間綠營辦公室助理曾簽署反除罪化連署，但最終全體撤簽，原因不是因為支持陳玉珍的修法，而是思考該議題由國民黨推動，民進黨助理是否應該參與。他們期待民進黨團可以提出對案，一旦有完善版本再支持。他說，「他們要噁心就他們去噁心就好了，他們很感動現在的制度，他們去感動就好了，我們沒有想要跟他們站在一起。」

    據指出，民進黨立委助理去連署，本來就只是加深陳玉珍推案的決心，且綠營助理連署對現在立法院朝野對決結構並無幫助，應該由國民黨助理去推動、威脅他們的立委要站出來。民進黨過去多少次處理全民議題，國民黨助理在旁訕笑、落井下石，今天在那邊聖母心要幹嘛，「好心被雷親的事，民進黨幹太多了。」

    另一名拒絕連署的綠營助理表示，民進黨團若認為制度不合理，就應端出更好的版本與配套，而不是僅止於情緒表態；國民黨若打算推案，也該說清楚是要修補制度還是幫人脫罪，「你要救制度還是救同事？大家心裡有數。」他說，他最怕的是，連署玩成政治秀，助理依舊只能在陰影下工作，最後什麼都沒改變。

