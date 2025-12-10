「三張門票」換鄭習會？ 國台辦與國民黨一鼻孔出氣

國民黨主席鄭麗文曾表態有意與中共總書記習近平會面，據本報掌握，國民黨已與北京達成共識，鎖定農曆年前後展開「鄭習會」。（資料照）

外傳國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平的「鄭習會」，農曆年前後可能舉行，而北京對此提出「三張門票」前提。中國國台辦發言人陳斌華今（10）日在例行記者會上反駁，稱是「無中生有、憑空捏造」，民進黨和有關綠媒惡意炒作、造謠生事，目的是抹黑破壞兩岸正常交流交往、打壓政治異己，撈取選票和政治利益，司馬昭之心路人皆知。

國民黨主席鄭麗文日前受訪表示，一天到晚一直編故事，可見民進黨多緊張、多害怕，但對付不了她的，因為綠營論述漏洞百出。國民黨則對此嚴正聲明，報導純屬捏造，鄭麗文已多次宣示，只要有助於兩岸和平、人民安居樂業，國民黨都願承擔責任，但不齒惡意揑造的「門票說」。

本報日前報導，國民黨已與北京達成共識，鎖定農曆年前後展開「鄭習會」；不過，北京對綠營出身的鄭相對陌生，且憂心國民黨在地方大選再次「偏離航道」，提出「三張門票」，包括：一、賴清德打算「以武謀獨」、「倚美謀獨」的「玩火行為」必須被堅決撲滅，賴政府提出的軍事採購預算不該通過；第二、各種以限制、歧視大陸配偶，以及阻止大陸人民往來經商投資的「國安法制」立法進程，應該即刻阻止；第三、樂見國民黨堅定重申以中國統一作為目標的發展軸線，但應提出體制改革與具體行動。

民進黨發言人吳崢日前則強調，台灣人的自由民主與身家財產，不能成為任何政黨投誠的伴手禮，請鄭直接回答：國民黨有沒有要封殺國防特別預算、刪除黨章反共條款、將「一中各表」改成「各表一中」？

