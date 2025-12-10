美麗島46周年 邱議瑩PO泛黃照：父親被捕入獄讓8歲女孩一夜長大

邱議瑩在美麗島46周年PO出當時的泛黃照。 （邱議瑩團隊提供）

今天（10日）是「世界人權日」，也是高雄美麗島事件46周年，立委邱議瑩PO出泛黃照片，提到父親邱茂男因參與美麗島事件被捕入獄，讓時值8歲的她「一夜長大」。

邱議瑩表示，12月10日對世界、對台灣甚至是對她，都是很大意義的日子，因為1979年的12月10日高雄發生美麗島事件，照片中她的父親也參與其中，日後遭捕入獄，這事件「從此讓8歲的我一夜長大」。



她強調爸爸與許多民主前輩為爭取在這美麗寶島上的自由、民主，勇敢闖入叢林，即使遭到囚禁、刑求，但他們沒有放棄，也因此引發更多人一起追求自由的路，自己也是其中一位。

她認為自由的權利、相愛的權利、或是大聲說出我是台灣人的權利，這些都不是天上掉下來的禮物，更不是誰施捨給我們的恩賜；民主自由是人權，推翻威權是責任，即使過了46年，台灣仍有一批人在鼓吹返回極權統治，這是何等諷刺。

邱議瑩提醒，今天是世界人權日，呼籲大家勿忘歷史、勿負前人的受難，仍要一起繼續走在人權的路上，持續為民主自由而努力！

