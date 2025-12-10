為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    美麗島46周年 邱議瑩PO泛黃照：父親被捕入獄讓8歲女孩一夜長大

    2025/12/10 12:10 記者王榮祥／高雄報導
    邱議瑩在美麗島46周年PO出當時的泛黃照。 （邱議瑩團隊提供）

    邱議瑩在美麗島46周年PO出當時的泛黃照。 （邱議瑩團隊提供）

    今天（10日）是「世界人權日」，也是高雄美麗島事件46周年，立委邱議瑩PO出泛黃照片，提到父親邱茂男因參與美麗島事件被捕入獄，讓時值8歲的她「一夜長大」。

    邱議瑩表示，12月10日對世界、對台灣甚至是對她，都是很大意義的日子，因為1979年的12月10日高雄發生美麗島事件，照片中她的父親也參與其中，日後遭捕入獄，這事件「從此讓8歲的我一夜長大」。

    她強調爸爸與許多民主前輩為爭取在這美麗寶島上的自由、民主，勇敢闖入叢林，即使遭到囚禁、刑求，但他們沒有放棄，也因此引發更多人一起追求自由的路，自己也是其中一位。

    她認為自由的權利、相愛的權利、或是大聲說出我是台灣人的權利，這些都不是天上掉下來的禮物，更不是誰施捨給我們的恩賜；民主自由是人權，推翻威權是責任，即使過了46年，台灣仍有一批人在鼓吹返回極權統治，這是何等諷刺。

    邱議瑩提醒，今天是世界人權日，呼籲大家勿忘歷史、勿負前人的受難，仍要一起繼續走在人權的路上，持續為民主自由而努力！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播