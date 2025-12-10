為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中共藉網路滲透介選！ 沈有忠︰上千假帳號隱藏在消費、折扣內容

    2025/12/10 11:57 記者劉人瑋／台東報導
    陸委會副主委沈有忠到台東大學演講，他列舉多項中共介選手法。（記者劉人瑋攝）

    陸委會副主委沈有忠到台東大學演講，他列舉多項中共介選手法。（記者劉人瑋攝）

    中共認知作戰的統戰手段普遍，陸委會副主委沈有忠今早以「中共介選作為與兩岸關係」為題赴東大演講，針對近來政府限流小紅書，未來可能比照對待「抖音」，沈有忠則表示，由於抖音為新加坡公司，實行上或有難度，而小紅書主要是沒配合我國法規及打詐，只是許多為了認知作戰而生的假帳號多充斥消費、折扣內容，「光是初步統計就有上千個，國民黨選舉時即已出力」。

    其實就藍營黨主席大選時趙少康即稱中共介選，沈有忠表示，能否將選舉結果導向中方所向並非絕對的目標，「只要有選舉就介入、不分藍綠或選舉規模」，目的是，只要能製作紛亂與話題，增加更多支持者即可。

    沈有忠舉例，大選時會有假民調影響投票行為，再者就是針對敵對政黨、候選人釋放假訊息，我們從中華民國第一屆總統大選時試射飛彈這類的軍事恫嚇亦然，以上皆為傳統介選行為。

    但近來陸委會發現，中共介選更加細緻。沈有忠表示，近年則是以金援綁樁基層選舉，還有許多帳號平時是以分享消費、折扣訊息為主，或是分享「中國大好河山」與美好一面較軟性的統戰手段，問題不在於中國的美好形象，而是其背後的統戰目的，歐美即有分析使用抖音與小紅書達到一定時間即有對中國有更高的支持率與好感。

    中方常以「文化輸出到全世界」為口號，但與近來小紅書被限流、抖音可能也將步上後塵是否有關，沈有忠表示，這些軟體主要還是因無法配合打詐才受到管制，「說『臉書、IG詐騙更多』是陷入邏輯盲區，因為那些為我國所允許的社交軟體在台都有法律代理人，依照法律程序都會有所回應，甚至有些還可能會索回被詐金錢，至於小紅書則是對我方要求給予說明時已讀不回或不讀不回，兩者截然不同」。

