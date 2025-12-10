恬不知恥！藍委推助理費除罪化惹議 黃帝穎批「違憲自肥780萬」

律師黃帝穎。（資料照）

國民黨立委推動中央及地方民代助理費除罪化等多項修法，引外界議論。對此，律師黃帝穎表示，「立委貪污助理費除罪違憲，社會唾棄，牴觸大法官釋字第299號，藍委違憲慣犯」。

黃帝穎今發文提及，國民黨立委陳玉珍提案「民代貪污助理費除罪化」，竟有28位國民黨立委連署，將助理費改匯入民代帳戶，且完全由民代支配，甚至載明「不受貪污罪或刑法規範」，讓民代貪污「就地合法」，引爆社會與助理公憤！

據大法官釋字第299號解釋理由書中揭示「中央民意代表之待遇或報酬，無論名稱為何，均涉及人民之納稅負擔，且為國家之重要事項，應視其職務之性質，分別先以法律規定適當之項目與標準，始得據以編列預算支付之。」

「國民黨立委修法自肥每年780萬，恬不知恥」黃帝穎指出，國民黨立委提案修法將助理費改匯給立委，立委實質獲取每年增加780萬元公帑，違反釋字第299號解釋「先以法律規定適當之項目與標準，始得據以編列預算支付之」意旨，顯然違憲，尤其貪污助理費除罪，更違反公平正義原則，悖離人民是非對錯常識，國民黨修法自肥恬不知恥，當然被社會唾棄！

