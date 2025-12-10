不滿撕毀中華民國國旗遭傳辦 台灣基進今強調撕國旗是言論自由

台灣基進黨主席王興煥（左）今天與公投護台灣聯盟總召（右）再度召開記者會，並再次撕毀中華民國國旗，強調此舉是言論自由。（記者王冠仁攝）

台灣基進在今年光復節時，舉辦「破除光復謊言」遊行，因活動中出現撕毀中華民國國旗的行為，活動主持人、公投護台灣聯盟總召羅宜被警方依侮辱國旗罪嫌傳喚，今天到案說明。對此，台灣基進黨主席王興煥今天陪同羅宜到中正一分局應訊，在分局外召開記者會，強調那場活動自己才是「首謀」，應該要傳喚他，同時也再次撕毀國旗，強調此舉屬於言論自由。

王興煥表示，那場活動有一項環節，就是撕毀中華民國國旗，台灣基進是主辦單位，整個活動都是由他來做策劃與決定；羅宜因為街頭運動經驗豐富，被請來擔任主持人，沒想到卻因活動中有撕毀中華民國國旗的行為，羅宜在最近收到通知書。他身為活動主辦單位負責人，今天來陪同羅宜應訊。

羅宜說，台灣社會可以再去審視，現行刑法160條毀損國旗罪，還有沒有存在必要性？過去也有其他案件，在處理毀損國旗罪時，由法官移送憲法法庭做審理，但無奈現在憲法法庭被藍白聯手癱瘓，讓此類案件無法等到憲法法庭的裁判。

羅宜認為，中華民國至今有毀損國旗，來箝制人民言論自由的罪感到非常不能理解，他認為這樣的法律應該要修改。他也不認同中華民國，也就是英文上的Republic of China這樣的名稱，其實在國際上對台灣人造成非常非常多的困擾，讓很多人誤解到底台灣是台灣？還是台灣是中華民國？還是中華民國是中國？

王興煥也藉此提出4項訴求。第一，「破除光復謊言」活動是由他主辦，相關觸法行為不應該傳喚被請來擔任主持人的羅宜，他是「主謀」，應該對他偵辦。第二，中華民國的國旗跟國徽，從來沒有被台灣全體住民承認，中華民國的國旗跟國徽不能代表台灣。

第三，不論是中華民國的國旗，或是未來的台灣國旗，他主張毀損國旗無罪，是屬於言論自由，不應該入罪。第四，他認為毀損中華民國國旗屬於言論自由，如今被警方傳喚可見言論自由被侵犯，當言論自由被侵犯時，需要憲法法庭作出解釋，如今憲法法庭停擺，已經嚴重損害到人民的權利；讓憲法法庭回歸運作，才是真正守護民主憲政的精神。

台灣基進黨主席王興煥（左）今天與公投護台灣聯盟總召（右）再度召開記者會。（記者王冠仁攝）

