    共軍對日韓軍事騷擾 賴清德轟不恰當：中國應體現大國責任

    2025/12/10 11:41 記者陳昀／台北報導
    賴清德上午出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，會前接受媒體聯訪。（記者叢昌瑾攝）

    賴清德上午出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，會前接受媒體聯訪。（記者叢昌瑾攝）

    中共解放軍與俄羅斯連日在日本、韓國周邊軍事騷擾，升高區域緊張情勢，總統賴清德今受訪直言，這是非常不恰當的行為，我國堅定反對用暴力或脅迫的方式，改變區域和平穩定，呼籲中國體現大國的責任，為了維護台灣安全及台海和平穩定，我國也會堅定維持現狀。

    賴清德上午出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，會前受訪被問到中國連日在日、韓周邊進行軍事騷擾，升高區域緊張，賴清德直言，這是非常不恰當的行為，我國堅定反對用暴力或脅迫的方式，改變區域和平穩定的單邊行為，呼籲中國體現大國的責任。

    賴清德說，和平無價、戰爭沒有贏家，和平必須靠各方來促成，中國同樣有責任。為了維護台灣的安全以及台海和平穩定，我國也會堅定維持現狀，並提升我國國防力量，和區域民主國家共同維護區域的和平穩定跟繁榮發展。中共解放軍與俄羅斯近日在日本、韓國周邊軍事騷擾，總統賴清德今天受訪直言，這是非常不恰當的行為，我國堅定反對用暴力或脅迫的方式，改變區域和平穩定，呼籲中國體現大國的責任，為了維護台灣安全及台海和平穩定，我國也會堅定維持現狀。

