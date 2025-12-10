廢止憲訴法、選罷法修惡公投 民進黨桃市黨部、14議員服務處助連署

民團發起廢止藍白修惡的憲訴法、選罷法等4大公投案，民團宣傳是「救回憲法法庭的最後機會」。（圖擷取自人民作主志工團網站）

藍白兩黨去年「修惡」憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法，癱瘓憲法法庭運作，限縮公民罷免權，對此，人民作主志工團發起廢止惡法的4大公投案，呼籲年滿18歲國人使用「自然人憑證」參加電子連署，尚無自然人憑證的民眾，可至任一個戶政事務所申請，沒有讀卡機與電腦可上網連署者，即起可至民進黨桃園市黨部、14位民進黨議員服務處獲得協助。

民進黨議員服務處支援公投案連署據點，包括桃園區黃家齊、余信憲、黃瓊慧；中壢區黃崇真、魏筠、彭俊豪；龜山區陳雅倫、李宗豪；八德區許家睿；大溪區陳治文；平鎮區王珮毓、劉仁照；龍潭區張肇良；楊梅區鄭淑方。民進黨桃園市黨部（桃園區中平路102號15樓）、南區辦公室（中壢區中豐路6號）也提供連署服務。

請繼續往下閱讀...

人民作主志工團推動「廢止憲法法庭法官人數門檻限制」公投案（9001案），強調是「救回憲法法庭的最後機會」，連署期限至明年1月底；廢止選罷法之罷免提議人、連署人需附國民身分證正反面影本案（9002案、9003案），及廢止罷免涉及偽造另科百萬罰金公投案（9004案），連署期限到明年3月底。這4項公投案的連署門檻皆為29萬3228人。

人民作主志工團積極洽詢擴充連署據點，希望在期限前達標成案，4項公投案要旨、連署方法與網址連結等資訊，可上網（https://www.civilmedia.tw/archives/136421）查詢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法