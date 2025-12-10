為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    廢止憲訴法、選罷法修惡公投 民進黨桃市黨部、14議員服務處助連署

    2025/12/10 11:37 記者陳璟民／桃園報導
    民團發起廢止藍白修惡的憲訴法、選罷法等4大公投案，民團宣傳是「救回憲法法庭的最後機會」。（圖擷取自人民作主志工團網站）

    民團發起廢止藍白修惡的憲訴法、選罷法等4大公投案，民團宣傳是「救回憲法法庭的最後機會」。（圖擷取自人民作主志工團網站）

    藍白兩黨去年「修惡」憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法，癱瘓憲法法庭運作，限縮公民罷免權，對此，人民作主志工團發起廢止惡法的4大公投案，呼籲年滿18歲國人使用「自然人憑證」參加電子連署，尚無自然人憑證的民眾，可至任一個戶政事務所申請，沒有讀卡機與電腦可上網連署者，即起可至民進黨桃園市黨部、14位民進黨議員服務處獲得協助。

    民進黨議員服務處支援公投案連署據點，包括桃園區黃家齊、余信憲、黃瓊慧；中壢區黃崇真、魏筠、彭俊豪；龜山區陳雅倫、李宗豪；八德區許家睿；大溪區陳治文；平鎮區王珮毓、劉仁照；龍潭區張肇良；楊梅區鄭淑方。民進黨桃園市黨部（桃園區中平路102號15樓）、南區辦公室（中壢區中豐路6號）也提供連署服務。

    人民作主志工團推動「廢止憲法法庭法官人數門檻限制」公投案（9001案），強調是「救回憲法法庭的最後機會」，連署期限至明年1月底；廢止選罷法之罷免提議人、連署人需附國民身分證正反面影本案（9002案、9003案），及廢止罷免涉及偽造另科百萬罰金公投案（9004案），連署期限到明年3月底。這4項公投案的連署門檻皆為29萬3228人。

    人民作主志工團積極洽詢擴充連署據點，希望在期限前達標成案，4項公投案要旨、連署方法與網址連結等資訊，可上網（https://www.civilmedia.tw/archives/136421）查詢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播