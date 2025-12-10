玩真的！民進黨彰化縣長提名「類初選」 邱建富強調不會回鍋選市長

前彰化市長邱建富全力爭取民進黨彰化縣長提名，強調不接受勸退。（邱建富提供）

民進黨彰化縣長提名採「類初選」模式，民調也進入倒數計時，前彰化市長邱建富飽受「勸退」傳聞所苦，他強調，他不接受回鍋選彰化市長的選項，也不接受勸退，他準備了12年，這次會走到最後，只要民調公平公開，他接受一切結果。

邱建富表示，2014年縣長選舉，當年的民進黨初選有5人，除了他以外，還有魏明谷、翁金珠、陳進丁與江昭儀，後來民調結果，魏領先他2％，他立刻表態挺魏，回任彰化市長。

後來在2018年縣長選舉，當時他兩任市長即將到任，也表態要爭取提名，但時任的總統與民進黨主席蔡英文勸退他，希望以現任者為提名優先，避免出現分裂。

邱建富說，他在2020年要爭取提名立委，在黨部高層出動下，再次禮讓黃秀芳參選；在2022年爭取縣長提名，黨部以徵召為由勸退他，還提出他當黃秀芳的競選總幹事，黃當選縣長後，就由他來補選立委，如果黃未當選，下任就讓她進入不分區。

邱建富指出，基層一再問他會不會被勸退，初選會不會走到最後，他要再次重申「不接受勸退」，因為以前是「制度」卡他，如果有公平的初選，他都會相挺民調出線的人。連前總統陳水扁也說，他準備了12年，輪也該輪到他，這次他不會接受勸退，12月13日星期六將在華陽市場外舉辦團結晚會，全力爭取提名。

