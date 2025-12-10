為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    玩真的！民進黨彰化縣長提名「類初選」 邱建富強調不會回鍋選市長

    2025/12/10 11:18 記者劉曉欣／彰化報導
    前彰化市長邱建富全力爭取民進黨彰化縣長提名，強調不接受勸退。（邱建富提供）

    前彰化市長邱建富全力爭取民進黨彰化縣長提名，強調不接受勸退。（邱建富提供）

    民進黨彰化縣長提名採「類初選」模式，民調也進入倒數計時，前彰化市長邱建富飽受「勸退」傳聞所苦，他強調，他不接受回鍋選彰化市長的選項，也不接受勸退，他準備了12年，這次會走到最後，只要民調公平公開，他接受一切結果。

    邱建富表示，2014年縣長選舉，當年的民進黨初選有5人，除了他以外，還有魏明谷、翁金珠、陳進丁與江昭儀，後來民調結果，魏領先他2％，他立刻表態挺魏，回任彰化市長。

    後來在2018年縣長選舉，當時他兩任市長即將到任，也表態要爭取提名，但時任的總統與民進黨主席蔡英文勸退他，希望以現任者為提名優先，避免出現分裂。

    邱建富說，他在2020年要爭取提名立委，在黨部高層出動下，再次禮讓黃秀芳參選；在2022年爭取縣長提名，黨部以徵召為由勸退他，還提出他當黃秀芳的競選總幹事，黃當選縣長後，就由他來補選立委，如果黃未當選，下任就讓她進入不分區。

    邱建富指出，基層一再問他會不會被勸退，初選會不會走到最後，他要再次重申「不接受勸退」，因為以前是「制度」卡他，如果有公平的初選，他都會相挺民調出線的人。連前總統陳水扁也說，他準備了12年，輪也該輪到他，這次他不會接受勸退，12月13日星期六將在華陽市場外舉辦團結晚會，全力爭取提名。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播