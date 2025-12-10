為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    立院委員會變更議程討論助理費除罪化 許智傑：盼國民黨三思

    2025/12/10 11:05 記者謝君臨／台北報導
    民進黨立委許智傑。（資料照）

    民進黨立委許智傑。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍提出「民代貪污助理費除罪化」相關修法，引發爭議。對此，立法院司法及法制委員會臨時變更11日議程，將邀請法務部、審計部等單位針對修法進行專題報告。另將審查民進黨立委許智傑所提「立法院公費助理任用法草案」。許今表示，許多助理非常反對此一立委自肥法案，盼國民黨三思。

    陳玉珍上週提出「立法院組織法」修法，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，甚至如何運用只要對選民負政治責任，不受貪污罪或刑法規範，遭疑有意為同黨籍立委顏寬恒涉助理費案解套，引發爭議。

    對此，許智傑表示，對立委來說，助理是夥伴、是家人，也是民主政治國會議事運作相當重要的一環。他提出公費助理法案，是為了提升助理薪資待遇，保障助理工作權益，同時也規範義務，包括利益迴避、保密規範、滲透間諜行為等，以符合社會期待，希望讓助理更能延續立法專業，提升立委問政品質，盼國民黨三思。

    許智傑也說，不論藍、綠、白都有許多助理表示，他們非常反對國民黨提出立委自肥的法案，希望撤回這樣的提案，但敢怒不敢言。助理們看到許智傑有提出公費助理法案都很欣慰，謝謝司法委員會召委莊瑞雄排審其法案，讓助理的權益再度受到重視。

