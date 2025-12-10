苗博雅稱戰時社會仍維持運作遭轟 葉耀元：勿以失敗主義看待戰爭

葉耀元。（資料照）

台北市議員苗博雅日前在直播節目「台灣百科全書」說明「小橘書」的重要性時，提及現代戰爭爆發時，戰場外的大多數人仍維持上班上課等社會運作，以俄烏戰爭近3年為例，烏國未被佔領的地區，多數人仍是正常生活，引起部分名嘴痛批搞不清楚狀況。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，不少台灣人對於戰爭的理解，就是解放軍直接輾壓國軍，然後大規模轟炸主要城市焦土台灣，但真實的戰爭並非如此。

苗博雅9日深夜在社群媒體發布當天直播的逐字文稿說，並表示攻擊的內容都「無法正確引用我實際講的話」，感慨說出事實和常識卻被扭曲得面目全非，是這個國家的悲哀。

葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文提及，應該這樣說，不少台灣人對於戰爭的理解，就是解放軍直接輾壓國軍，然後大規模轟炸主要城市焦土台灣，再來解放軍登島台灣人就完了之類的。

不過，真實的戰爭根本不是這樣。中共就算把2500枚中短程飛彈全部一起丟向台灣，大概也就讓一個直轄市坑坑疤疤，但無法癱瘓一個城市，且中間還有一堆飛彈會被愛國者攔截。

再來，在台灣要登島作戰，而且要確定成功的話，共軍會產生上萬的死傷。你確定這種事情隨便就會發生？就算他們不計死傷好了，登島完之後也不代表共軍可以人海戰術般的瞬間送進幾十萬的解放軍在台灣進行作戰。大家有沒有想過短時間內運輸動員數十萬的部隊有多困難呢？

只要台灣不投降，基本上戰爭就會演變成膠著戰，如果共軍登島成功，就會有幾個戰場。接下來就跟烏俄戰爭一般，小規模作戰，因為前線的物資根本沒有那麼容易補給。

葉耀元坦言，「講了一大堆，我並不是在講說戰爭好棒棒，我們不要怕。我只是要說『不要用失敗主義的眼界來看待戰爭』。一場仗在打之前就認為我們會被輾壓，那不管我們的實力是什麼，民心都會渙散。還有，要讓這一天不要發生，就是讓共產黨了解到台灣不會投降、攻打台灣的成本很高、台灣人有保衛自己的韌性。搭配其他印太戰略區的國家一起強化對中共的嚇阻，才是上策。」

葉耀元最後說，「對了，沒有講到空軍跟海軍，不過空軍跟海軍是美軍與其盟友最好介入的方式。放幾架F35跟航母戰鬥群在台海中間，共軍就會綁手綁腳了好嗎？」

