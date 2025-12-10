韓國瑜：中華民國有責任與能力 讓民主力量跨越疆界

台灣民主基金會董事長、立法院長韓國瑜，10日出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」並致詞。（記者叢昌瑾攝）

台灣民主基金會董事長暨立法院長韓國瑜今出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」時致詞表示，自由與民主是需要被守護、拓展與實踐的普世價值，面對當前世界局勢的變化與挑戰，中華民國有責任也有能力，與國際夥伴共同讓民主與人權的力量跨越更多疆界。

韓國瑜表示，在「全球化」倒退的時刻，我們看見許多社會底層的脆弱與未被正視的需求。正因如此，我們更需要透過實際支持，讓世界認識那些在龐大壓力與風險下，仍在各個角落推動正義、倡議改革、為弱勢發聲的行動者，這場典禮正是向這群勇敢鬥士獻上最誠摯的肯定。

韓國瑜指出，在國內外專家學者的嚴格審查下，今年從眾多提名者中脫穎而出的是來自印尼的「印尼法律援助與人權協會 PBHI（Indonesian Legal Aid and Human Rights Association）」，感謝他們過去30年來，致力於保障弱勢群體的法律權益、推動制度改革，並在公民社會空間被壓縮的情況下持續堅守基本人權。

韓國瑜表示，印尼法律援助與人權協會在印尼多個島嶼上都設有據點，長期協助弱勢者取得平等的法律援助，並揭露在印尼民主化進程中被忽視的人權議題。透過這些被記錄下來的案例，包括任意逮捕、強迫遷離以及對生命權的侵害，我們看見這協會在逆境之下所堅持的勇敢與信念。這樣的精神在當今社會格外彌足珍貴、令人感動，更象徵著亞洲公民社會充滿著正義、堅韌的力量。

韓國瑜說，他要向所有關心亞洲民主與人權的夥伴表達誠摯的感謝，身為台灣民主基金會的董事長，他深信自由與民主是需要被守護、拓展與實踐的普世價值。2024年是全球大選年，共有超過70個國家進行大選。美國智庫自由之家（Freedom House）的「2025年全球自由報告」亦指出，2024年度也標誌著全球自由度持續衰退的第19年。

韓國瑜強調，面對當前世界局勢的變化與挑戰，中華民國有責任也有能力，與國際夥伴共同讓民主與人權的力量跨越更多疆界。未來，台灣民主基金會也將繼續與亞洲及全球的公民社會夥伴並肩前行，支持在最前線的行動者，讓更多需要被看見的聲音有機會得到重視、傳向世界。

賴清德總統、立法院長韓國瑜10日出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」。（記者叢昌瑾攝）

