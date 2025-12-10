為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    澳洲今起16歲以下禁用社群平台 網酸：台灣禁一本書就哭天喊地

    2025/12/10 11:43 即時新聞／綜合報導
    澳洲今起16歲以下禁用社群平台，網友留言「澳洲説全禁就全禁，哪像台灣只不過禁一本書哭天喊地」。示意圖。（路透）

    澳洲今起16歲以下禁用社群平台，網友留言「澳洲説全禁就全禁，哪像台灣只不過禁一本書哭天喊地」。示意圖。（路透）

    內政部日前宣布封鎖中國社交軟體「小紅書」1年，引起部分在野人士稱是箝制言論自由。政治工作者周軒今轉貼澳洲自今日起16歲以下禁用社群平台相關新聞，消息曝光後引發網友迴響，還有網友反串直呼「尖叫獨裁啊」、「原來澳洲這麼獨裁」。

    周軒今轉貼外媒報導，內容提及「澳洲今天起成為全球第一個禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家，包括TikTok、YouTube、Instagram和臉書（Facebook）等平台都不能使用。」

    據了解，澳洲於2024年11月通過具里程碑意義的法律，要求主要社群媒體平台必須自2025年12月10日起阻擋16歲以下使用者，成為全球其中一項最嚴格的科技平台管制措施。不遵守規定的公司恐面臨最高4950萬澳元（約新台幣10.2億）罰款。

    消息曝光後吸引大量網友留言表達不同想法，有人說「澳洲説全禁就全禁，哪像台灣只不過禁一本書哭天喊地」，不少反串網友笑說「獨裁國家！」、「原來澳洲這麼獨裁」，也有網友理性留言「我覺得台灣也需要，青少年在無法分辨是非對錯時接受太多他們無法理解的訊息，會導致他們認知錯亂」。

    相關新聞請見︰

    全球首創／澳洲16歲以下禁用社群平台 今上路

