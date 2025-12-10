為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    點名中國複合式威脅 賴總統喊話各國：守護民主刻不容緩

    2025/12/10 10:26 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德表示，中國對台灣及周邊國家複合式威脅與攻擊，影響區域及全球的和平穩定，這顯示出守護民主與自由是各國刻不容緩的行動。（記者叢昌瑾攝）

    總統賴清德表示，中國對台灣及周邊國家複合式威脅與攻擊，影響區域及全球的和平穩定，這顯示出守護民主與自由是各國刻不容緩的行動。（記者叢昌瑾攝）

    總統賴清德今出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」時致詞表示，當前全球民主倒退、地緣衝突升高，中國對台灣及周邊國家複合式威脅與攻擊，影響區域及全球的和平穩定，這顯示出守護民主與自由是各國刻不容緩的行動，許多人權團體在艱難中不放棄希望的精神，正是最好的啟發，盼不分區域、不分國家、不分黨派的人，能團結彼此，共同捍衛「生而為人的權利」。

    賴清德表示，恭喜印尼法律援助與人權協會（PBHI）榮獲第20屆「亞洲民主人權獎」，PBHI是在逆境中堅守人權的行動者，即使面對人格抹黑，或是人身安全與自由的嚴重威脅，PBHI的成員，仍然用行動，記錄各類人權侵害案件，更與國際社會積極合作，連結烏克蘭、孟加拉等地的人權工作者，串連起跨國際社群的人權行動，令人欽佩。

    賴清德說，如同許多亞洲國家，台灣的民主歷程，也走過威權統治、社會動盪等種種挑戰，才有今日多元開放、充滿活力的公民社會。今年9月，台灣迎來解嚴天數超越戒嚴歲月的歷史里程碑，這象徵著，自由與民主，已經在這塊土地扎根、茁壯。

    賴清德指出，台灣也持續用行動，致力強化人權，我們在2022年，提出了首部國家人權行動計畫（2022-2024），並於今年開始推動制定新版國家人權行動計畫，徵集各界意見，廣納各項人權議題。台灣今年也首次建立人權指標，參照聯合國及《身心障礙者權利公約》等精神，強化各項權利項目的監測機制，希望提升人權保障政策的透明度與效能，進一步保障我國人民的人權。

    賴提到，上個月，國家檔案館已經正式開幕，這是台灣轉型正義的重要里程碑。未來，中央與地方依據法律，都必須完整移交檔案，為台灣的開放政府與民主促進，建立更完善的基礎。

    賴清德強調，當前，全球民主倒退、地緣衝突升高，中國對台灣及周邊國家複合式威脅與攻擊，影響區域及全球的和平穩定，這顯示出，守護民主與自由，是各國刻不容緩的行動。捍衛民主，並不容易；鞏固民主，更需要強大的決心。PBHI及許多人權團體，在艱難中仍不放棄希望的精神，正是我們最好的啟發。

    賴清德說， 期待未來不分區域、不分國家、不分黨派的人們，都能夠團結彼此，捍衛普世價值，讓「生而為人的權利」，落實在每一個人身上，讓民主的光芒，持續照亮全世界。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播