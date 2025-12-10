為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    禁小紅書蔣萬安批綠營變共產黨 侯友宜：不需牽扯意識形態

    2025/12/10 10:08 記者賴筱桐／新北報導
    中央以打詐為由封鎖小紅書，台北市長蔣萬安批評「民進黨反中反到變共產黨」，新北市長侯友宜表示，打詐要大家一起合作，不需要牽扯意識形態。（記者賴筱桐攝）

    中央以打詐為由封鎖小紅書，台北市長蔣萬安批評「民進黨反中反到變共產黨」，新北市長侯友宜表示，打詐要大家一起合作，不需要牽扯意識形態。（記者賴筱桐攝）

    中國社交平台「小紅書」近2年在台涉入逾1700件詐騙案，且未配合我國政府要求改善反詐與資安機制，遭內政部實施1年封鎖令。台北市長蔣萬安批評，「民進黨反中反到變共產黨」，要中央提出其他社群平台的打詐成效。對此，新北市長侯友宜表示，打詐要大家一起合作，不需要牽扯到意識形態。

    侯友宜今天主持市政會議，會後媒體詢問，中央以打詐為由封鎖小紅書，以及蔣萬安質疑社群平台打詐成效的看法。

    侯友宜說，人民最關心的就是不要發生詐騙集團案件，讓我們的財產被騙，發生以後能夠立即有效的打詐，也能夠把財產收回來，這才是人民最關心的，所以打詐是大家一起合作，不需要牽扯到意識形態，唯有大家努力把打詐壓制下來，才是人民之福。

    侯友宜表示，針對打詐他一直強調源頭管理，不管是數位發展部、金管會，才是最重要的源頭管理機關，一定要有一個公開、透明、一致性的機制，可以接受大家檢核，他希望採取嚴格的、一致性的標準，讓第一時間就可以防範詐騙集團，不要讓人民受到傷害，這才是最大的方向。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播