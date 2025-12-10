陳玉珍提助理費除罪化爭議大 新北議員林秉宥：一夕回到解放前

新北市議員林秉宥。（資料照）

國會助理法制化的呼聲十餘年，國民黨立委陳玉珍領銜提出「民代貪污助理費除罪化」相關修法，挨批勞權倒退。對此，新北市議員林秉宥表示，「一夕回到解放前，累積了多少的血淚才慢慢進步，保障助理，嚇阻壞老闆，就這樣一夕回到解放前，猶如這幾十年的民主路都沒有走過一樣。」

林秉宥今發文提及，現在陳玉珍推的助理費法案，不管是立委或是地方民意代表，其版本精神與措施其實只有簡單幾個字。

林秉宥坦言，每個月助理都要拿憑證給我簽名，他們的薪水沒有一毛錢過我的手，甚至每個月都還要代墊數萬元的勞健保費用，本來的制度讓他完全不用擔心薪水會晚發，少發，又或去到不該去的地方，讓他可以專心在政治工作上，「但現在這樣的改變，除了那些對助理費有所渴求的人以外，我看不到任何的好處」。

網友看到PO文後相繼留言，有人說「所以這種吃力不討好的事情，陳玉珍打的算盤是啥？」、「中共國民黨不演了」、「按照國民黨這種吃相，假如2028真的給他們執政，會是一夕回到解嚴前」。

