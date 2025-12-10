為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陳玉珍提助理費除罪化爭議大 新北議員林秉宥：一夕回到解放前

    2025/12/10 11:07 即時新聞／綜合報導
    新北市議員林秉宥。（資料照）

    新北市議員林秉宥。（資料照）

    國會助理法制化的呼聲十餘年，國民黨立委陳玉珍領銜提出「民代貪污助理費除罪化」相關修法，挨批勞權倒退。對此，新北市議員林秉宥表示，「一夕回到解放前，累積了多少的血淚才慢慢進步，保障助理，嚇阻壞老闆，就這樣一夕回到解放前，猶如這幾十年的民主路都沒有走過一樣。」

    林秉宥今發文提及，現在陳玉珍推的助理費法案，不管是立委或是地方民意代表，其版本精神與措施其實只有簡單幾個字。

    林秉宥坦言，每個月助理都要拿憑證給我簽名，他們的薪水沒有一毛錢過我的手，甚至每個月都還要代墊數萬元的勞健保費用，本來的制度讓他完全不用擔心薪水會晚發，少發，又或去到不該去的地方，讓他可以專心在政治工作上，「但現在這樣的改變，除了那些對助理費有所渴求的人以外，我看不到任何的好處」。

    網友看到PO文後相繼留言，有人說「所以這種吃力不討好的事情，陳玉珍打的算盤是啥？」、「中共國民黨不演了」、「按照國民黨這種吃相，假如2028真的給他們執政，會是一夕回到解嚴前」。

    陳玉珍。（資料照）

    陳玉珍。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播