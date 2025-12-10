為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民眾排隊辦自然人憑證卻撲空？林楚茵：庫存足但部分戶所被辦爆

    2025/12/10 10:20 即時新聞／綜合報導
    自然人憑證。（資料照）

    自然人憑證。（資料照）

    「人民作主志工團」正進行廢止憲法訴訟法修法、「選罷法」修法公投，號召民眾參與電子連署，近期掀起電子連署潮。對此，立委林楚茵表示，最近收到不少陳情，台北、台中、桃園都有民眾反映到戶政事務所辦理自然人憑證，卻被告知沒有庫存，經過向內部部反映後，得知因近期需求突然增加，相關部門會盡快補貨。

    林楚茵今發文提及，最近她收到不少陳情，台北、台中、桃園都有民眾反映到戶政事務所辦理自然人憑證，卻被告知沒有庫存。

    林楚茵指出，她經過第一時間向內政部詢問。內政部資訊服務司表示：目前內政部的自然人憑證庫存充足，沒有缺貨問題。但因近期需求突然增加，民眾多集中到某幾處戶所辦理，所以有部分地方出現用罄情形，內政部接到聯絡都會盡快補貨。

    林楚茵最後說，已要求內政部：不能等戶所求救才補貨，應主動掌握各地存量、提前調度。民眾前往戶所辦理之前，也可以事先查詢戶所官網，確認庫存，以免白跑一趟。

    報導提及，據民團統計，截至昨日（9日），全台至少25間戶所的自然人憑證晶片卡用罄，台北市除了文山區其餘戶所皆無卡可申請。內政部接受本報訪問時回應，卡管中心近期每週出貨近1萬張卡片，並自今天起陸續補貨9萬張，以確保卡片供貨無虞。

    相關新聞請見︰

    「自然人憑證」翻紅？全台鬧卡荒 內政部今起補貨9萬張

    準備自然人憑證、電腦、讀卡機！公投電子連署10大QA全解析

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    圖
    圖
    政治今日熱門
