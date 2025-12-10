澳洲創首例禁16歲以下用社媒 劉世芳：全球趨勢不限於打詐

內政部長劉世芳今天在立法院受訪表示，澳洲今天通過全世界最嚴格的社群平台禁令，「這是一個全球的趨勢，不是只有打詐而已。」（記者李文馨攝）

澳洲今天起成為全球第一個禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家，包括TikTok、YouTube、Instagram和Facebook等平台都不能使用。政府上週對小紅書發出一年禁令引發議論，內政部長劉世芳今天在立法院受訪主動提及此事，澳洲今天通過全世界最嚴格的社群平台禁令，「這是一個全球的趨勢，不是只有打詐而已。」

中國社交軟體「小紅書」近2年涉入1706件詐騙案，不配合、不理會我方促其改善的要求，政府因此發布「網際網路停止解析與限制接取」命令，暫定1年。台北市長蔣萬安批評「反中反到自己變共產黨」，劉世芳回嗆，「台灣沒有共產黨，提出這種論調的人，是反對警政署打擊犯罪？」蔣萬安昨再回擊劉世芳硬拗，假藉打詐名義，操縱意識形態，要民進黨不要雙重標準。

立法院內政委員會今天審查「宗教基本法草案」，劉世芳會前接受媒體聯訪時對此表示，「詐欺犯罪危害防制條例」第42條中，司法警察機關本來就會針對不合規、不合法、不落地的科技平台，應該有限制接取跟禁止解析的必要，「所以我們是依法行政。」

媒體追問，政府在臉書跟Line的打詐成效，劉世芳表示，行政院打詐中心都固定跟在台灣落地的四大平台處理有關詐騙的各項防治措施。如果大家覺得某些平台上詐騙的防治措施做得不夠的話，也希望可從各方面收集更多的意見，把它納入協調跟溝通的範圍，讓它真正成為台灣可以監管的社群平台。

劉世芳在步入會議室前主動受訪提到，澳洲今天通過了全世界最嚴格的社群平台禁令，請大家多去研討這個禁令，全澳洲16歲以下的小孩子，不可以使用科技社群平台，「表示這是一個全球的趨勢，不是只有打詐而已。」

此外，對於「宗教基本法草案」修法意見，劉世芳表示，內政委員會今天將審查3個版本的「宗教基本法」，經過研讀後，發現中華民國憲法的核心價值就是保障宗教自由，現在3個版本的宗教基本法，內政部認為超過25項以上的法律其實是有抵觸，經詢問內政部宗教諮詢委員，大概有9成以上都認為說需要審慎來研議，不宜冒然通過。

