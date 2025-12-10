中方稱台灣地位遭七重鎖定 葉耀元提3點打臉酸中國無知

中國外交部長王毅（見圖）聲稱台灣地位已被「七重鎖定」，外交部昨對此表示，中方只說自己有利的地方，但這樣的鎖定「即便鎖定700次、7000次也不會成真」。（法新社）

中國外交部長王毅聲稱台灣地位已被「七重鎖定」，外交部昨對此表示，中方只說自己有利的地方，但這樣的鎖定「即便鎖定700次、7000次也不會成真」。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元也發文表示，不管中共幾重鎖定台灣地位，只要比中共更爲強大的國家不認為台灣地位已被鎖定，台灣就不是中國的。他也強調，任何國家的根本都在於獨立的主權，主動放棄主權的行為就是賣國。

針對中方聲稱台灣地位已被「七重鎖定」，外交部發言人蕭光偉昨日表示，中方所謂的鎖定，實際上可解讀成持續慣性的扭曲相關國際文件，只說自己有利的地方，其他不符中方立場則一概否認，「若是這樣的鎖定，即便鎖定700次、7000次也不會成真」。

葉耀元在臉書發文指出，對於中共說什麼台灣地位已經被「七重鎖定」，他腦袋中只有無限的疑惑，並指有幾個基本的概念，中共可能是因為過度無知所以特意忽略了。

葉耀元對此提出3點說明。其一為，國際法不是法，是政治的延伸。換言之，其實國際法就是拳頭大的人說的算。所以不管中共幾重鎖定台灣地位，只要比中共更強大的國家不認為台灣地位已被鎖定，台灣就不是中國的。要不然你以為AIT跑出來談「開羅宣言不涉及台灣主權」的說法是說好玩的喔。

其二為，話語權很重要，所以中共只要抓到機會就會對世界各國宣揚他們持有台灣的假證據跟假論述。我國政府只要持續的對這樣的論述反駁，中共就很難站得住腳，尤其是因為中共對自由的限縮，導致多數的國際記者都從北京跟香港轉業到台北，所以台灣的論述可以被世界聽到，而中國的論述只會被世界諂笑。

其三為，台灣必須要繼續跟願意保衛台灣主權的國家交好，排斥跟意圖抹殺台灣主權的國家交流。一堆人都在強調中國的崛起，認為台灣不可以單壓美國，應該要在中美之間跟兩大強權「等距相處」，甚至是為了要中國降低對台的軍事威脅，而採取親中的態度。但是面對唯一一個對台灣有侵略意圖的國家，走什麼等距相處或是親中看起來都是喪權辱國的行為。葉耀元強調，請記得，任何國家的根本都在於獨立的主權，主動放棄主權的行為就是賣國。

葉耀元在文末也直言，賭美國會輸中國這種想法，不是鄉愿就是天真，不管從哪一種方面的角度切入皆是如此。

中國外交部稱台灣地位已被「開羅宣言」等「七重鎖定」。對此，我國外交部發言人蕭光偉（見圖）昨反擊，中方「即便鎖定700次、7000次也不會成真」。（資料照）

