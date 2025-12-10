批藍營民代涉浮報、詐領助理費案例一籮筐 張育萌：有何理由要除罪？

國民黨立委陳玉珍日前提出民代助理費除罪化法案，引發外界質疑。（資料照）

國民黨立委陳玉珍日前提出民代助理費除罪化法案，引發外界質疑，台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文指出，國民黨籍民代因涉嫌浮報或詐領助理費，光是在今年遭法院判刑就有許多案例，若要將這屆縣市議會的案例通通加進來，恐怕可以寫成一篇小論文。張育萌質疑，如果他們做的就是錯的，那有什麼理由要除罪？不管藍綠白，把納稅錢當提款機的民代，做錯事就抓去關。

張育萌在臉書發文指出，陳玉珍提「立委助理費除罪化」，被砲轟也堅持不收手，再加碼提「議員助理費除罪化」。

張育萌為此舉出許多國民黨籍民代因涉嫌浮報或詐領助理費，在今年遭法院判刑的案例：

① 基隆巿前議員韓良圻，用朋友當 10 年人頭，浮報 658 萬助理費，判刑 7 年 4 個月。

② 桃園市議員舒翠玲遭桃檢起訴，調查涉嫌以哥哥和親人當助理人頭，桃園地院判緩刑 3 年。

③ 金門縣議員許玉昭坦承，詐領 232 萬元，金門地院判刑 4 年、褫奪公權 5 年。

④ 前高雄市議長曾麗燕，被檢調控用人頭助理或「低薪高報」方式，詐領破千萬助理費。二審再判刑 12 年、褫奪公權 6 年。

⑤ 檢警調查發現，高雄市議員黃紹庭從 2014 年開始，詐領 1455 萬多元。高雄地院判刑 2 年，褫奪公權 3 年。

⑥ 前嘉義縣議員邱銀海，遭地檢署起訴，說服女兒和助理的母親當人頭，詐領約 3 年的助理補助費和慰勞金，超過 90 萬。嘉義地院判刑 6 年半。

⑦ 澎湖縣議員歐中慨，要求電器行員工提供帳戶給議會，冒領 4 年助理費，超過 111 萬元。歐中慨認罪協商，二審判刑 2 年、褫奪公權 2 年。公告判決日當天，澎湖縣議會取消歐中慨議員資格。

⑧ 台南市八連霸議員蔡淑惠，被台南地檢署調查發現，涉嫌與助理共謀，虛報助理名額、浮報薪資，詐取助理費超過 533 萬元。台南地院判刑 2 年、褫奪公權 3 年。

⑨ 新竹市議員陳治雄從 2014 年開始，用三屆議員身分，讓女友把其他人的身分證和帳戶影本，拿去製作聘用助理資料。涉嫌詐領超過 216 萬元，新竹地院判刑 2 年、褫奪公權 4 年。

⑩ 新北市議員黃永昌遭新北地檢起訴，他涉嫌從 2009 年開始，用多位親友的名義，向議會詐領助理費超過 2028 萬元。這整段過程竟然超過 12 年之久。高院維持一審判決，判處 1 年、緩刑 3 年。

⑪ 新北市議員曾煥嘉，涉嫌用人頭詐領 128 萬多元助理費。新北地院判刑 3 年，褫奪公權4年。

張育萌針對上述案例直言，族繁不及備載，以上這些由北到南，通通都是國民黨籍。而且，這還只是今年（2025年）宣判的案例。如果把這屆縣市議會的案例通通加進來，恐怕可以寫成一篇小論文。

張育萌質疑，你能想像，陳玉珍的法案三讀後—以後這樣的政客通通沒事，還能繼續參選？天底下有這種民主倒退，還能被說成「進步法案」？

張育萌也強調，為什麼只列國民黨籍？因為立法院提案除罪化的立委，通通是國民黨籍的。你提案，你當然就有義務向社會回答：難道這些案件都是「歷史共業」嗎？難道這些議員通通是正義的化身，是台灣社會冤枉他們嗎？

張育萌直言，如果他們做的就是錯的，那有什麼理由要除罪？不管藍綠白，這種把納稅錢當提款機的民代，通通是民主的寄生獸。歹路毋通行，做錯事就抓去關。就是這麼簡單。

