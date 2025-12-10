為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「承認台灣是中國的」才能入境南韓？沈榮欽：李在明沒說過

    2025/12/10 08:28 即時新聞／綜合報導
    沈榮欽發文提醒，網路流傳南韓總統李在明表示：「只有承認台灣是中國台灣，才能來韓國，否則別來」，但沈榮欽強調，沒有任何國際新聞與韓國國內新聞提到這一點，質疑是有心人故意製造來分化台韓兩國關係的假訊息。（美聯社）

    南韓今年起推動電子入境卡，但入境資料、出境資料中的國家選項一直將台灣列為「中國（台灣）」，引發國人不滿，外交部雖提出抗議但未獲正面回應。加拿大約克大學副教授沈榮欽則發文提醒，網路流傳南韓總統李在明表示：「只有承認台灣是中國台灣，才能來韓國，否則別來」，但沈榮欽強調，沒有任何國際新聞與韓國國內新聞提到這一點，質疑是有心人故意製造來分化台韓兩國關係的假訊息。

    沈榮欽在臉書發文指出，南韓電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位，將台灣錯誤列為 CHINA（TAIWAN），台灣外交部數度向南韓政府嚴正關切並交涉，雖未獲得正面回應，但是南韓外交部已經表示願意協商。

    沈榮欽強調，我要提醒一點，最近有帳號在洗台灣人認知戰，故意挑撥台韓兩國關係，宣稱李在明表示：「只有承認台灣是中國台灣，才能來韓國，否則別來」，或是「只有承認台灣是中國的一部分，否則不能入境。」

    「請大家注意！」沈榮欽直言，李在明固然有其問題，但是並沒有說過這些話，沒有任何國際新聞與韓國國內新聞提到這一點，這是有心人故意製造來分化台韓兩國關係的假訊息。

    熱門推播