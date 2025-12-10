共軍雷達照射日戰機 矢板明夫批中國升高軍事風險、挑釁周邊國家

中國殲-15戰機，近日對日本自衛隊F-15戰機進行間歇性雷達照射，遭質疑是嚴重的軍事挑釁。（美聯社資料照）

日本與中國關係持續緊繃，近日中國殲-15戰機兩度使用雷達照射日本F-15戰機，遭質疑是嚴重的軍事挑釁。資深媒體人矢板明夫發文批評，中方原本希望塑造「日本軍國主義復活」的敘事，但這次事件讓國際社會看見，真正升高軍事風險、挑釁周邊國家的，恰恰是中國。他也質疑中國國內經濟疲弱，社會不滿升高，中國是想藉外部目標來轉移焦點，卻像無頭蒼蠅，行動缺乏章法，反而讓國際社會更警惕其行為。

矢板明夫在臉書發文指出，日本自衛隊戰機在沖繩外海遭到中國殲-15長時間雷達照射，引發日本政府高度警戒。他表示這類雷達照射通常被視為攻擊的前兆，日本防衛省第一時間公開事件，並向中國提出強烈抗議。中國則反指日本接近中國的演習區域進行干擾，雙方說法完全對立，情勢迅速升溫。

請繼續往下閱讀...

日本政府認為，這次挑釁與高市早苗首相日前在國會的談話有關。高市說，台灣有事可能構成日本的存亡危機，引發中國強烈不滿。北京多次要求撤回，但高市堅持立場，沒有任何軟化。日本朝野也有共識：若在壓力下退讓，只會讓中國得寸進尺。

矢板明夫質疑，中國以軍機雷達鎖定自衛隊戰機，加深了外界的疑慮，向世界展示中國正在採取危險的軍事行為。北京原本希望塑造「日本軍國主義復活」的敘事，這次事件很快讓國際社會看見，真正升高軍事風險、挑釁周邊國家的，恰恰是中國。

矢板明夫提到，多名日本政府人士指出，中國近期多次在外交上拉攏支持者，希望擴大「反日」或「反美」的國際聲量。此次雷達事件，更像是在對日本施壓，試圖動搖高市內閣對台立場。然而這種方式既粗糙又危險。長時間鎖定戰機本身就可能導致誤判，一旦擦槍走火，後果難以想像。

矢板明夫也直言，中國國內經濟疲弱，社會不滿升高，使北京更需要一個外部目標來轉移焦點。這也使得中國在對外政策上顯得焦躁，像無頭蒼蠅，行動缺乏章法。挑釁日本似乎是一種「宣洩式外交」，但從結果來看，對中國並無實際好處，反而讓國際社會更警惕其行為。

矢板明夫在文末總結，中國這次的做法不但沒有效果，還讓自己陷入更尷尬的位置。高市內閣沒有讓步，日本理性的反擊，反而愈發顯得有理有據。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法