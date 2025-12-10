助理不是民代的長工！黃智賢批藍委：以為可以無法無天當皇帝？

國民黨立委陳玉珍日前提出民代助理費除罪化法案，引發外界質疑。（資料照）

國民黨立委陳玉珍日前提出民代助理費除罪化法案，引發外界質疑，名嘴黃智賢表示，目前助理費用直接由立院或議會匯入助理帳戶，每一塊錢都是老百姓的血汗錢，是人民付的錢，所以助理真正的老闆，是人民。如果立委要把助理改為立委自己私聘，那就該由立委自己出錢，她直言助理不是立委或民代的丫鬟或長工，並批「立委胡亂搞來的便當立委，企業別有用心幫忙付錢的助理，以及黑道或詐騙集團或阿貓阿狗給立委免費用的助理，不准拿助理證，不准進立法院」。

國民黨立委陳玉珍提修法將助理費除罪化，引爆基層助理不滿。有國會辦公室主任號召助理連署呼籲陳玉珍撤回提案，累計破200位跨黨派助理參與連署。據指朝野約有6位立委施壓助理不准參與連署案，由於每年12月正值助理遴聘異動期，許多助理擔心工作不保，因此婉拒簽署。

黃智賢在臉書以「助理不是立委的長工」為題發文指出，目前助理費用直接由立院或議會，匯入助理帳戶，是最好的，也是唯一有正當性的制度。因為不會考驗人性。可以讓立委安心聘用助理。她強調助理費的每一塊錢，都是老百姓的血汗錢，是人民付的錢。所以助理真正的老闆，是人民，不是立委或民代，所以叫做公費助理。

黃智賢表示，如果立委要把助理改為立委自己私聘，那就該由立委自己出錢，我們人民就不該出任何一塊錢。她質疑「你自己要當員外爺或地主婆，雇長工或丫鬟，是你們立委或民代的事，只要不是人民出錢，我們當然管不著。」但既然助理費是公款，助理的工作，當然就是為人民服務，是公務性質。他們的尊嚴，來自他們是為人民的公共利益，共同利益而服務，而非立委或民代的丫鬟或長工。

黃智賢直言，「你若要用到我人民的錢，我就要求必須直接匯入助理帳戶，並且應該比照美國跟日本等先進國家，要完整公佈每個立委跟民代的每位助理，每人資歷，跟執行任務。因為助理是公費助理，所以人民有權知道每個細節，我們有權要求你立委跟民代，公佈每個細節。我們有權要求，你花的每一塊錢，都要有單據核銷。」

黃智賢提到，「立委助理若是改為私聘，那你就不要跟立院拿助理證。你私聘的助理，不要踏入立法院，不要找官員要資訊，不要用立委名義發公文。」

黃智賢批評，立委胡亂搞來的便當立委，企業別有用心幫忙付錢的助理，以及黑道或詐騙集團或阿貓阿狗給立委免費用的助理，不准拿助理證，不准進立法院。

黃智賢也砲轟，讓這個合法貪污助理費通過的立委，真的以為，將來不會有報應？將來不會被以圖利自己的罪嫌偵辦嗎？將來你不管選什麼，人民真的會忘記你的罪惡？真的還會投你票？你真的有自信，可以無法無天，不擇手段當皇帝？

