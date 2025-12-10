批傅崐萁躲背後推動助理費除罪 吳靜怡：簽名立委都是圖利罪幫兇

國民黨立委推動中央及地方民代助理費除罪化等多項修法，引發外界質疑，有媒體消息指出，藍委此時提出極具爭議的修法，起源於國民黨立院黨團與副主席兼秘書長李乾龍上月底舉辦餐敘，國民黨黨團總召傅崐萁拿出提案並要黨團成員連署。（資料照）

國民黨立委推動中央及地方民代助理費除罪化等多項修法，引發外界質疑，有媒體消息指出，藍委此時提出極具爭議的修法，起源於國民黨立院黨團與副主席兼秘書長李乾龍上月底舉辦餐敘，國民黨黨團總召傅崐萁拿出提案並要黨團成員連署，還提出由選區最穩的陳玉珍當提案人。對此媒體人吳靜怡質疑，傅崐萁和李乾龍扛的起調查嗎？難道這不是圖利罪？並批簽名的立委都是圖利罪的幫兇！

吳靜怡在臉書發文指出，傅崐萁躲在背後推動的是「助理費大赦令」？修法不是改革，而是貪污除罪化！她質疑傅崐萁怎麼好意思說助理費修法為「進步法案」？明明是犧牲上千位助理權益，為了少數人違法除罪而已。

吳靜怡批評，有中介遊說、有飯局、有目的，背後更傳出有金主，甚至之前還找了相關團體的幹部，傅崐萁和李乾龍扛的起調查嗎？難道這不是圖利罪？簽名的立委都是圖利罪的幫兇！這些立委有這麼貪吃嗎？

吳靜怡表示，媒體爆出11月底多名立委到喜來登飯店和李乾龍餐敘，黨團總召傅崐萁親自拿出提案，要求黨團連署，但真正主導的人，傅崐萁本人沒有連署，刻意「找一個選舉最穩的人當煙霧彈」？於是就讓金門選區最穩的陳玉珍出來「扛砲火」！

吳靜怡質疑，國民黨希望在年底前「速戰速決」完成這些修法，避免爭議延燒到2026年地方選舉，這些是不是話術？金主要的應該就是2026年地方選舉讓某人合理化而已，這位金主該不會也找過民眾黨的高層討論過吧！怎麼可以隱瞞黃國昌和柯文哲私下隨意用「藍白合」的皮，幹最壞的事。

吳靜怡也諷刺李乾龍，上千位的助理權益有高虹安一個人選戰重要嗎？高虹安既然自認為沒有罪，那幹嘛急著修法？下禮拜二審就會宣判高虹安有沒有貪污，硬是要這樣幹一場，何必呢？拜託，有自信一點！

