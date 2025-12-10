助理費修法除罪惹議 國會助理籲推動法制化

國民黨立委陳玉珍領銜提出「民代貪污助理費除罪化」相關修法，挨批勞權倒退。圖為立法院中興大樓佈告欄張貼多張國會助理徵才資訊。（資料照）

國會助理法制化的呼聲十餘年，國民黨立委陳玉珍領銜提出「民代貪污助理費除罪化」相關修法，挨批勞權倒退。一名國會助理認為，現有助理制度沒有好到哪裡去，助理工會若跟國民黨談判不要只是談退回，應提出更好的法案協商，推動助理法制化；不過，另有國會助理直言，法制化的修法仍太理想，「現在能夠保住B1就好了，還想直接到3樓喔？」

由陳玉珍提案的「立法院組織法修正草案」，將「公費助理」的「公費」二字刪除，同時刪除聘用助理人數上下限規定，並明定立院編列的立委助理費及其辦公事務預算等「補助費用」，由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷，引發爭議。一名國會辦公室主任昨發起助理連署，呼籲陳玉珍等28位連署立委撤回提案。

請繼續往下閱讀...

立法院司法及法制委員會昨天臨時變更本週四議程，將邀請法務部、審計部、行政院主計總處等就「800萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案」進行專題報告，並備質詢；另將審查立委許智傑、郭國文等人提出的「立法院公費助理任用法草案」。

國會助理：重點不是「怎匯錢」 關鍵在未法制化

國會助理A受訪提到，現在輿論討論焦點錯置在「誰匯錢、怎麼匯錢」，但真正問題是國會助理制度未法制化，林岱樺等人的助理費案本質並非匯款與否，而是金額浮動、人頭助理與涉及不正利益。他直言，現在的國會助理制度是一間「鐵皮屋」，國民黨要把「鐵皮屋」變「茅草屋」，兩者本質上都是不安全的。

他強調，現有制度沒有好到哪裡去，助理工會若要跟國民黨立委談判，「不要只是談退回，這太Low了」，應該提出更好的法案協商，而不是今天撤回了、就沒了，應把資格、敘薪、勞動條件講清楚，否則會錯過很好的改革機會，拿出前立委黃國書、現任立委許智傑提案的助理專法討論才是正本之道。

助理B：沒有立委願意通過綁手綁腳的修法

「我們現在在B1，你還想直接到3樓喔？」國會助理B受訪時不諱言，現在能夠保住B1就好了，不可能到法制化，哪個立委願意通過一個綁手綁腳的修法，未來可能要面臨助理資格審查、考試規範、聘任制度等問題，當立委忙於選區與問政，根本沒有餘裕再被制度綁住，「還要管助理的死活喔？太理想化了，不要騙了。」

前立委黃國書曾提助理專法 設計資深法案助理制度

前民進黨立委黃國書2017年曾領銜提出「立法院公費助理任用條例」草案，其中規定各立委及黨團的公費助理，只要經過檢定合格，即可取得「公費法案助理」資格；其薪資比照大法官助理的起薪標準；同時設計「資深法案助理」制度，以公費法案助理身分任職累計逾2年者，得申請為資深法案助理。相關草案因屆期不連續而胎死腹中。

許智傑提案立專法 防公費助理滲透、間諜行為

民進黨立委許智傑等人去年提出「立法院公費助理任用法草案」，除了明定公費助理相關資訊應公開，其修法內容著重防範助理滲透、間諜等行為。草案條文明定，曾犯內亂罪、外患等罪，經判決確定或有案尚未結案、犯罪判刑確定尚未執行，不得任公費助理。若有自首或有事實足證受聘僱單位指示而行者，不在此限。

台北市國會助理工會近年持續倡議要推動國會助理法制化，但僅止於辦研討會及喊話階段。國會助理A認為，工會長期與立委關係「如膠似漆」，甚至只會在勞動節呼籲放假，缺乏實質談判力道；助理C則說，工會長期「聯誼性質大於實質權益爭取」，直言「在陳玉珍之後，下一個該被檢討的應該是工會。」

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱接受本報訪問時表示，他認同國會助理法制化的推動方向，黨團明天將排審國會助理法制化的相關修法，指許智傑版本傾向建立明確的助理法制，真正保障助理不受不當雇主牽連；而國民黨部分立委擬修訂的「立法院組織法」或相關條文，本質上是為了幫涉案的「老闆」脫罪，而非保護助理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法