    政治

    竹縣長大位藍營三強鼎立 基層盼初選辦法快出爐

    2025/12/09 23:31 記者蔡彰盛／新竹報導
    立委徐欣瑩表態爭取新竹縣長大位，已掛起選舉看板。（記者蔡彰盛攝）

    長期由國民黨執政的新竹縣，近來傳出3位藍營選將立委徐欣瑩、林思銘和副縣長兼黨部主委陳見賢，先後表態爭取縣長大位，也陸續掛起選舉看板。地方傳聞滿天飛，從徵召到初選可能採民調和黨員投票七三比，甚至採黨員投票，讓新竹縣藍營百里侯之爭提早浮上檯面。

    根據日前艾普羅公布的民調，藍軍大本營新竹縣3名可能縣長人選當中，只有徐欣瑩小輸民進黨籍竹北市長鄭朝方，差距在誤差範圍內。林思銘、陳見賢則與鄭有一段差距，國民黨高層為此大感意外，警覺竹縣若不謹慎提出最強母雞，很可能藍天變綠地。

    新竹縣有意挑戰縣長的3名藍營選將，各有基本票倉與支持群眾，各種傳聞甚囂塵上。從一開始中央徵召謠言四起，到日前初選將採七三比，也就是全民調佔七成，黨員投票佔三成，各種流言讓藍營基層開始焦慮，擔心不必等綠營人選出爐，光是藍營內鬨就足以讓初選勝出者傷痕累累，甚至還得面對收拾殘局的窘境。

    基層認為，「老國民黨」宮廷醬缸文化已過時，不應再有「黃袍加身」的戲碼出現，也就是不希望再見到地方逼中央徵召人選，一致希望公平、公正的初選辦法能早日出爐，以減少藍營內耗。

    儘管黨部主委陳見賢日前宣布參選縣長時，公開表示「初選辦法出爐後，該辭主委就辭主委。」以避免球員兼裁判之嫌。但無論初選方式採全民調，還是民調、黨員投票佔比，藍營基層只擔心一旦再拖下去，只怕國民黨在竹縣長期組織優勢將不再。更希望國民黨高層能正視基層心聲，早日讓三強之爭塵埃落定。

    已公開宣佈參選下屆新竹縣長的副縣長陳見賢，選舉看板密集出現。（記者蔡彰盛攝）

