    首頁 > 政治

    政院堅持不執行財劃法 王定宇逆風：合憲方法保護人民才是正道

    2025/12/09 22:11 記者李文馨／台北報導
    民進黨立委王定宇今天發文標示行政院長在憲法中的「副署權」，強調行政院用憲法賦予的權力，去對抗藍白違法濫權的立法才是正道。（王定宇辦公室提供）

    立法院上週否決行政院提出的財劃法覆議案，行政院長卓榮泰日前說，沒有必須執行的壓力。民進黨立委王定宇今天發文以螢光筆強調行政院長在憲法中的「副署權」，認為行政院用合憲合法的方式保護自己的國家和人民，用憲法賦予的權力去對抗藍白違法濫權的立法，這才是正道。

    財政收支劃分法覆議案上週遭藍白否決，行政院5日表示，窒礙難行的法律不會因此變得可行，行政院不會、也不能執行違法的法案，期盼立法院亡羊補牢，儘速審查行政院版財劃法，讓國家財政體制回到正軌。據悉，總統在收到咨文後，將會在規定時間內公布，行政院也將聲請釋憲，不過，行政院堅持不會執行。

    王定宇今天在臉書張貼中華民國憲法條文，並用螢光筆標示第37條「總統公布法令權」，條文明定，總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之「副署」，或行政院長及有關部會首長之副署。

    王定宇表示，行政院要用合憲合法的方式保護自己的國家和人民，用憲法賦予的權力去對抗藍白違法濫權的立法，這才是正道。當然，如果立法院不接受，憲法同時也賦予立法院對行政院提出不信任投票的權力。他認為，依照憲法去制衡，這才是解決政治爭端的正確方法，也是憲法稱為根本大法的理由。

